川普推特放砲 3分鐘看懂全球股債匯油金大地震

2019-08-02 17:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普1日透過推特宣布，他打算再對價值3,000億美元的中國大陸貨品加徵10%進口關稅，消息傳出後，股市摔跤、油價重挫，債券殖利率也滑落，在在凸顯出此刻各類資產市場投資人有多麼提心吊膽。

財經新聞網站MarketWatch專欄作家瓦茨（William Watts）撰文指出，川普推文丟給金融市場震撼彈，顯示全球經濟成長減速的顧慮持續牽動投資人的敏感神經。

BK Asset Management外匯策略部主管Kathy Lien說：「大家最擔心的就是全球成長和貿易戰，如今這些顧慮已成真。」

以下是1日川普推文引發各類資產市場的反應：

●股市

美國股市前一日才因聯準會（Fed）澆息未來進一步降息的希望而重挫，1日盤中眼看就要收復失土，不料川普推文又來攪局，道瓊指數迅速翻黑，終場跌281點，跌幅為1%。標普500指數跌0.9%。

FTSE Russell全球市場總經理Alec Young形容，美股承受「雙重打擊」，一方面Fed未來降息展望不如預期，另一方面新關稅又升高貿易緊張情勢並傷害成長展望，「合起來便形成更晦暗的總體經濟環境，令人更難預測未來企業獲利展望會是如何，這可能造成市場波動加劇」。

●原油

油市的反應更激烈。美國西德州輕原油9月期貨1日暴跌7.9%，以每桶53.95美元收盤，寫下2015年2月4日以來最大單日跌幅紀錄，由此可見投資人對全球成長減速的焦慮加深。

安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）1日推文說：「瞧今天油價發生什麼事--暴跌近8%，因為擔心美中貿易衝突升級將拖累全球成長，進而壓抑能源用量與需求。」

●美債

同時，資金紛紛遁入公認為安全避風港的美國政府公債，造成美國公債價格勁揚，各年期公債殖利率則大幅滑落（殖利率與債券價格走向相反）。

短期公債方面，殖利率頓時下降，因為投資人重新押注於Fed年底前可望進一步降利率。同時，10年期公債殖利率則降到1.894%，是2016年11月8日來最低水準。

●美元與人民幣

川普的關稅推文一舉達成Fed降息也辦不到的事：促貶美元。追蹤美元兌一籃六種主要貨幣走勢的ICE美元指數（DXY）從盤中漲抵的逾兩年高點轉跌，收盤跌0.2%。

川普揚言祭新一輪關稅的推文發布後，離岸人民幣兌美元匯率更貶到今年新低點。FactSet的資料顯示，美元對人民幣挺升約 0.7%，漲幅人民幣6.95元價位，是11月來美元兌人民幣最強表現，也進一步逼近被視為北京當局將力保的7.0關卡。

BK Asset Management的 Lien說：「中國勢必得加碼刺激措施，以防經濟大幅減緩，因此人民幣兌美元可能跌破7，這將對亞洲各國貨幣及其經濟成長構成壓力。」

●黃金：