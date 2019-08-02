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獨／盛竹如自爆身家數億 「從主播台退休會成窮光蛋」

VR針灸3D量身做西裝 台灣團隊進軍SIGGRAPH

2019-08-02 17:08中央社 洛杉磯1日專電

用3D人體掃描來量身訂製西裝、戴上VR眼鏡模擬針灸，還有互動效果十足的AR角色扮演，這些技術都是今天在洛杉磯會展中心上，台灣多個團隊所展現電腦繪圖領域上的軟實力。

由經濟部工業局、國家發展委員會指導，XREXPRESS Taiwan計畫帶著台灣4家VR虛擬實境、AR擴增實境、MR混合實境團隊進軍北美市場，參與電腦圖學領域的年度盛事2019電腦圖形及互動科技展（SIGGRAPH2019）。

國際數位娛樂創意協會理事長陳寶宏說：「出來展覽最大的收穫就是，台灣廠商可以知道國際市場的反應，另一方面也是把這些技術展示出來，尋求各種商業合作的機會。」

陳寶宏說，台灣一直在推動文化創意產業，非常需要這樣的交流機會，「在技術與學術上是台灣的強項，透過這樣的機會可以與歐美擅長行銷的廠商合作，日漸拓展實力」。

Google擴增實境AR團隊的台灣工程師馬萬鈞受訪表示，他參與SIGGRAPH會展將近20年，在這場電腦繪圖的年度盛會上，每年有最新的學術論文發表，也有產業界的媒合投資，「許多應用在電影上的尖端技術，最初都是來自SIGGRAPH」。

攤位一角，看起來像是大頭貼機的是啟雲科技（Speed 3D）的AR變身拍貼機Picbot。使用AI臉部辨識與擴增實境的技術，讓使用者透過大螢幕享受沉浸式的體驗，目前已經應用在商業廣告領域。

啟雲科技開發的AR濾鏡與臉書（Facebook）合作，已經在全球創造數十億以上的使用量，曾獲臉書總部邀請參加2018年F8開發者大會。

另一邊，頭部、腰部與四肢戴上感應裝置的示範者，不停舞動身體，他的動作經過感應掃描之後，反應成了電腦螢幕上的角色。這是成境科技（Red Pill）開發的技術，號稱全球最少感測器的動態捕捉裝置。

這樣的技術可以大幅降低建置成本，運用在現場互動、行動直播、新聞主播、演唱會、舞台劇等大型活動。

肯狄科研（MAI）攤位上，電腦螢幕上顯示著赤裸的人體，一點一點的光點與線條，標示著身上的經脈、骨骼、血管與肌肉等標榜著「人體的Google Map」，參觀者戴上VR眼鏡、手拿感應器，正在模擬針灸。

這套系統可以用在醫學解剖、中醫針灸的學術研究，實務上也可以讓醫師在手術前預先規劃，提升手術的品質與成效。

商業應用潛力很高的是TG3D Studio帶來3D掃描人體技術，目前已經在台灣的西服連鎖店應用。這個像是試衣間的裝置，連結到手機或平板裝置之後，只要幾秒鐘的時間，就可以取得精準的身體數據，用在健身美容、服飾訂製等領域。

湃思科技（PiSquare）帶來電腦動畫製作上的突破，夢想動畫（MoonShine）也呈現集結導演、設計師、藝術家和技術專家在動畫與特效上的實力。

動畫針灸擴增實境
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