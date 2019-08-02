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路透：鴻海正為大陸廣州2771億面板廠尋求買家

路透：鴻海正為大陸廣州10.5代面板廠尋求買家

2019-08-02 12:59經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

路透引述知情人士報導，鴻海創辦人郭台銘與日本夏普合資的（土界）顯示器公司社（SDP）與廣州市政府合資位於廣州增城的10.5代面板廠，目前正在尋求買家。

路透引述消息人士指出，近年來面板產業產能過剩，加上從去年開始美國不斷向中國商品加徵出口關稅，是鴻海重新考慮不在中國製造面板的原因。報導說，鴻海正就此次面板廠出售事宜與投行接觸，但尚未確定買家。

位在中國廣州增城的10.5代面板廠總投資額為人民幣610億元(約新台幣2771億元)，並規劃在今年10月初之前量產。根據此前媒體報導，這是廣州單筆最大投資的項目。如果此次順利找到買家，將是鴻海首次自中國撤出的大型投資案。

報導引述消息人士說，鴻海正接洽投資銀行來幫忙物色買主，目前尚在初步階段，也未提出價碼，因此交易也未必能談成，

消息人士說，由於廣州面板廠還未量產，主要投資金額是在機器設備上，這樣很難談到好的價格。消息人士向路透表示，「問題是目前是找不到買家...這沒那麼容易，還有得談哪...機器設備不是那麼容易」。

鴻海公關部門接受路透查詢時回覆，對於市場傳言或臆測，基於公司政策不予回應。

夏普昨天公布表現欠佳的第1季獲利表現，主要是因美中貿易戰導致電視及電子產品銷售下滑。夏普並決定明年在越南蓋新廠以規避中美貿易戰帶來的衝擊。

鴻海2017年在廣州為面板廠舉行動土典禮。路透
鴻海2017年在廣州為面板廠舉行動土典禮。路透
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