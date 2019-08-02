彭博：美國公債殖利率難漲 從來自台灣的需求可見一斑

2019-08-02 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



只要全球儲蓄過剩的現象持續下去，美國的利率被壓低的情況將一直存在。彭博指出，美國前聯準會主席柏南克（Ben Bernanke）十多年前就有這個廣為人知的抱怨，以台灣投資人現今的胃口來看，現象還是如此。

彭博指出，台灣到今年4月持有美國金融資產的總值高達6,160億美元。台灣的經濟比美國的紐澤西州小，但是持有美國金融資產的規模卻相當於紐澤西、加州、密西根州三州，所有州債與各級政府債務的總合。也超過拉丁美洲持有美國長期證券的總合。

彭博說，台灣投資人偏好美元資產的習性，促使台灣金融監管單位不斷推出新方法來管控。然而上有政策，下有對策。投資業者的對曝險限制的規避手法推陳出新，最新的發明是成立以台幣計價的ETF，在保險業界大熱門，然而這些ETF的投資標的大部分都是美國公司債。

台灣這個富裕且持續擴張的經濟體，有著高達20%的儲蓄率，彭博指出，每年都有更多的錢產生，需要找投資布局標的。

不只台灣，日本和歐洲的巨型機構投資人，被負的殖利率逼得出走，現在也熱愛追逐美國資產。

彭博說，從台灣保險業者對美國公司債的高度需求來看，美國資產對外國投資人依舊魅力難擋，這將幫助壓低美國借貸成本。日本的農林中央金庫投資的擔保債權憑證（CDO）規模高達680億美元，分析師表示也是以美元計價。