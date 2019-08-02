聯準會降息1碼不夠？川普大罵、美股不漲反跌⋯⋯短中長期效應一次掌握

2019-08-02 11:54 商業周刊 馬自明／商業周刊



美國聯準會（Fed）宣布降息一碼，並提前結束縮減資產負債表，但主席鮑爾在記者會上表示，這不代表Fed將連續降息。（路透） 分享 facebook

聯準會（Fed）如預期降息，這10年來的首次，造成資金寬鬆，股市本該上漲反映，沒想到卻帶來大跌，全壞在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的一句話！

聯準會在美國時間7月31日宣布降息一碼，並暗示今年將會再降息，但主席鮑爾在會後記者會打破外界對連續降息的想像，指出這只是「政策調整」，而不是長期降息循環的開始。

沒有如美國總統川普暗示的，聯準會應該一口氣降兩碼，他在推特痛批，「一如往常，鮑爾讓大家失望了。」川普表示，無論如何他們都在贏，但聯準會肯定沒幫他什麼忙。

結果，雖然降息成真，再現資金寬鬆曙光，但美國三大指數不漲反跌，下跌幅度都超過1％，拖累台股8月1日下跌0.85％；相反的，本來該因降息而貶值的美元，卻不跌反漲，美元指數創下兩年新高。

我們該如何看待聯準會降息的後續效應？

短期》3個月內：利多出盡健康調整，資金行情延續

鮑爾其實沒有太堅強的降息理由。美國第二季GDP成長為2.1％，超乎市場預期，而聯準會這次投票時，罕見未全數通過，有兩名委員投票反對降息；不過，聯準會最終仍選擇降息，是因為「通膨壓力減弱」、「企業投資減緩有隱憂」以及「海外市場疲弱」。

中華經濟研究院副院長王健全表示，鮑爾在「存糧草」，為將來的經濟衰退打預防針，但這不代表眼下經濟就將衰退。

因此，雖然股市因聯準會降息出現下滑，但這恐怕只是短期現象。渣打投資研究團隊指出，金融市場修正「時間不會長，幅度不會大」，屬於健康的修正，而且除了美國外，歐洲央行不排除9月降息，新興市場包括韓國、印尼、南非、土耳其、印度、俄羅斯、巴西，全部都在降息，全球資金充沛。

「回檔出現低點，就是買點！」永豐金首席經濟學家黃蔭基認為，聯準會這次降息後，有可能將在9月再降一碼，這波將是資金行情而非基本面行情，豐沛的資金將可再推升股、債市。

中期》6個月內：資金大浪退潮後，將重返經濟基本面

但如果美國聯準會、歐洲央行都已降息，等到「資金瘋狗浪」退潮，全球投資人將重新檢視基本面。

國際貨幣基金（IMF）在7月時下修全球貿易成長預估，下修幅度達將近1％，世界銀行也認為今年經濟成長率將創下三年來最低，兩大權威機構都看壞今年經濟表現，最關鍵的理由就是：貿易戰不會立即解決。

「我沒看過美股在高峰，聯準會還降息的，這簡直像提油救火！最可能的解釋，就是鮑爾真的看到經濟下行的徵兆，」台灣經濟研究院六所所長吳孟道表示，接下來美中貿易戰、日韓貿易戰以及英國硬脫歐，都將對歐洲、中國和新興市場的經濟帶來負面影響。

景氣是主人，股價是狗，狗總有一天要回到主人身邊。因此到年底時，受到資金行情推升的股、債、黃金等市場，恐怕都因基本面看壞，而將一起面臨修正，尤其受景氣影響較深的股市，修正幅度恐怕最大。

長期》1年以上：川普手握「關稅核彈」，美國仍是最大贏家

王健全表示，總統當選第一任時的核心目標是「連任」，當選第二任時的目標就變成「歷史定位」。套在川普上，他現在最大的心願就是連任，而他要連任的最佳手段，就是打贏這場貿易戰。

貿易戰從去年年初以來紛擾不斷，但遲遲沒有具體進展，若中國以拖待變，川普在明年可能會把剩下價值3千億美元的關稅清單全面課稅，逼迫中國讓步妥協。

川普若這麼做，對全球經濟將是重大打擊。摩根士坦利（Morgan Stanley）全球經濟首席經濟學者阿亞（Chetan Ahya）即對外表示，若3千億美元全面課稅25％，全球經濟在9個月內將陷入衰退；這意味著，股市將開始大幅回檔，債券、黃金等避險資產仍是最佳避風港。

川普對貿易戰的舉動將影響聯準會降息方向，若貿易戰惡化，聯準會將在明年進入真正的降息循環，渣打也認為，聯準會明年還有降息的空間。

即使這次降息後，美國利率仍有2％以上水準，可繼續透過降息手段提供市場足夠資金。子彈充足，這將是川普的最大後盾，即使貿易戰全面開打，美國仍將是全球最大贏家。

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