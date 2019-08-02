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川普關稅無助製造業回流 專家說回來也無助經濟繁榮！

2019-08-02 10:24聯合報 記者季晶晶╱即時報導

【編譯季晶晶／綜合報導】美國總統川普宣稱關稅能使製造業回流美國，但效果遠遠不如預期。

川普去年對2500億美元的中國商品加徵關稅時，向美國人誇口這會是將工作帶回美國的靈丹妙藥，結果Nike、卡駱馳、掃地機器人Roomba、運動攝影機GoPro等公司，雖移走在中國大陸的大部分生產線，卻搬到越南、印度、孟加拉和墨西哥，少見回流美國。

6月下旬的川習會決定雙方暫時休兵，川普當時宣稱美國「贏得」貿易戰。但隨著美中貿易談判日前在上海重啟，美國製造業的復興仍然沒下文。

根據科爾尼（A.T. Kearny）管理諮詢公司，製造商認為美國之外的國家是更適合生產或採購的地點。該公司的回流指數（Reshoring Index）追蹤美國自其他國家進口及本土製造產品總數的變化，已連續第三年下滑，顯示即使川普加徵關稅，美國製造業的委外生產仍超過回流。

關稅把美企逼出中國，轉進亞洲其他地區，沒能在美國提供更多工作。

即使川普上台以來美國製造業工作數增加，上月比他就職時多出40萬，曾為1280萬，但勞動局統計數字顯示，增幅其實落後總體就業的成長。

2017年以來，美國經濟增加近600萬個工作機會，而製造業在經濟總產出的占比逾10%，所以同期間應增加超過60萬個工作機會才對。川普的成績並不令人驚豔。

相較下，在歐巴馬自2013年起的第二任總統任期，沒有關稅，製造業兩年半內也增加33萬個工作機會。

卡托研究所貿易政策研究中心主任艾肯森指出：「部分製造業工作回流，但不是因為關稅。對於重度仰賴天然氣的藥劑和化學品產業來說，美國這裡的天然氣便宜，回流有優勢。」

美國服裝暨鞋類協會執行副總裁拉瑪說：「川普沒幫製造業工作回流。他提高海外進口紡織品的關稅，反讓美國生產的東西變得更貴。我們看到東南亞和部分非洲國家受惠，可惜美國不是其中之一。」

美國製造業不太可能重回過去的輝煌歲月，更重要的是，根據投資銀行業者Triangle Capital共同創辦人凱斯坦伯恩的說法，美國「已經往上走，製造業工作不可能回到美國，我們也不要它們回來。它們不能幫忙創造美國的繁榮」。

拉瑪說，他所代表的服飾產業，把縫紉搬到中國在內的國家，讓美國「得以專注在更有價值的工作，例如設計、品質控制和運輸」。

美國總統川普宣稱關稅能使製造業回流美國，但效果遠遠不如預期。圖為越南成衣廠。路透
美國總統川普宣稱關稅能使製造業回流美國，但效果遠遠不如預期。圖為越南成衣廠。路透
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