日本宣布將南韓從可信賴的出口白名單剔除

2019-08-02 09:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



日本政府今天決定南韓排除在可信賴的出口目的地名單之外， 不願美國為平息兩個主要東亞盟國之間緊張局勢所做的努力。

日本安倍內閣今天表決，同意將南韓自所謂的「白名單」國家名單中去除，意味銷往南韓各種日本商品將面臨更加繁瑣的程序。此令將於8月28日生效。

日本政府在美國國務卿龐培歐會見日韓官員之前做此決定，他本擬於今天在曼谷參加東南亞國協外長會議時與日韓兩國的外長會面，鼓勵雙方尋求解決方案。