親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蔡詩萍：不是柯P強 而是蔡英文、韓國瑜有多少盲點

「我新人不會做」？基層警察的訓練有什麼問題？

日本宣布將南韓從可信賴的出口白名單剔除

2019-08-02 09:48經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

日本政府今天決定南韓排除在可信賴的出口目的地名單之外， 不願美國為平息兩個主要東亞盟國之間緊張局勢所做的努力。

日本安倍內閣今天表決，同意將南韓自所謂的「白名單」國家名單中去除，意味銷往南韓各種日本商品將面臨更加繁瑣的程序。此令將於8月28日生效。

日本政府在美國國務卿龐培歐會見日韓官員之前做此決定，他本擬於今天在曼谷參加東南亞國協外長會議時與日韓兩國的外長會面，鼓勵雙方尋求解決方案。

南韓東南亞龐培歐
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

停錯地方了吧！飛機降落馬路嚇傻路人

2019-08-02 09:01

環境變了！Fed現在降利率對經濟沒多大助益

2019-08-01 22:31

川普關稅無助製造業回流 專家說回來也無助經濟繁榮！

2019-08-02 10:24

川普對陸新關稅 Fed再降息機率又增 全球央行只能挨打

2019-08-02 08:58

日本7-11電子支付大潰敗！資安BUG修不好的「7pay」

2019-08-02 08:30

各國央行大買…黃金需求攀三年新高

2019-08-02 03:10

美元走強、硬脫歐疑慮再起 英鎊探兩年半低點

2019-08-02 03:10

BMW盈餘大減近30%

2019-08-02 03:10

印尼祭優稅 扶植電動車

2019-08-02 03:10

殼牌失色 股價摔跤

2019-08-02 03:10

日韓談判失敗收場 韓晶片業走進死胡同

2019-08-02 03:10

全球小型開放經濟體 被迫轉向「鴿派」

2019-08-02 03:10

寬鬆貨幣...亞洲央行跑很快

2019-08-02 03:10

市場預期 Fed年底前降1碼

2019-08-02 03:10

全球鋼鐵龍頭 Q2獲利腰斬

2019-08-02 03:10

川普想要的 鮑爾給不了

2019-08-02 03:10

川普宣布對陸貨加徵關稅 道瓊下跌280點、油價大跌逾7%

2019-08-02 02:35

大陸成長減緩 歐亞PMI萎縮

2019-08-02 02:25

全球製造業亮起衰退訊號 再降息預期增

2019-08-02 02:04

Fed降息1碼 美10年來首次…鮑爾：非長期降息起點

2019-08-02 00:08

Fed鷹式降息 市場動盪

2019-08-01 23:23

南韓出口連八黑 降息機率增

2019-08-01 23:16

「現金王」頭銜易主 Alphabet取代蘋果登上寶座

2019-08-01 23:00

上線2天就遭駭！日本行動支付「7pay」9月底收攤

2019-08-01 22:26

韓日貿易戰一觸即發 文在寅急開會因應限貿措施

2019-08-01 20:13

美10年來首度降息 渣打：全球低利率將持續更長時間

2019-08-01 20:00

英鎊貶至30個月低點 受美元走強和脫歐疑慮影響

2019-08-01 18:33

專家：市場應「放輕鬆」Fed沒想像中的「鷹」

2019-08-01 18:19

逢高出脫？貝佐斯賣出18億美元亞馬遜股票

2019-08-01 18:08

墨比爾斯：若川普連任失利 美股漲勢恐告終

2019-08-01 18:07

Fed降息點到即止 意味美股可能已觸頂了

2019-08-01 17:07

若損愛爾蘭權益 美拒簽與英貿易協定

2019-08-01 16:59

夏普4至6月淨利大減34.7% 因電視銷售下滑

2019-08-01 16:21

MSCI將於7日宣布指数季度调整 A股有望擴容

2019-08-01 15:55

Fed降息不出所料 為什麼道瓊還嚇跌333點？

2019-08-01 15:51

鮑爾否認屈服壓力 也非降息開端

2019-08-01 14:34

撐不到3個月！日本小七手機支付7pay傳喊停

2019-08-01 14:34

逃避18億美元關稅 陸鋁業大亨遭美國起訴

2019-08-01 14:01

Fed降息1碼 美10年來首見 股匯應戰

2019-08-01 13:56
看更多

熱門文章

又來了！川普：9月1日起對3,000億美元陸貨加徵10%關稅

2019-08-02 01:46

川普宣布對陸貨加徵關稅 道瓊下跌280點、油價大跌逾7%

2019-08-02 02:35

球星誤按直播鍵 與疑似前隊友老婆的辣妹做愛全都錄

2019-08-01 16:14

飛機行李櫃驚見「空姐」西南航空回應了

2019-08-01 12:36

川普對陸祭新關稅：10%為短期 可能視貿易進程增減

2019-08-02 06:04

朋友攔她攔不住 劍橋女大生強開機艙門跳機墜地

2019-08-01 11:14

明年畢業 劍橋女大生搭機10分鐘後往外跳身亡

2019-08-01 22:06

川普宣布：9月1日起 對其餘3000億陸製商品加徵10%關稅

2019-08-02 01:50

Fed降息不出所料 為什麼道瓊還嚇跌333點？

2019-08-01 15:51

哪所大學是超級富豪製造機？台大在亞太排第八

2019-08-01 17:46

美再對中商品加徵關稅 川普亮大刀促加快協商

2019-08-02 03:38

日本政府決定把南韓剔除出白名單國家

2019-08-02 09:35

川普否決財長提議 不先通知北京直接宣布另一輪關稅

2019-08-02 07:44

與中國貿易談判不順 美國催這國趕緊配合

2019-08-01 21:28

影／亞洲鯉魚入侵！美派小船電擊 顯示驚人數量

2019-08-01 12:27

影／醉男被蛇咬不甘心 反咬將蛇分屍結果下場更慘

2019-08-01 11:29

新發現31光年外超級地球 可能適於孕育生命

2019-08-01 23:41

英鎊貶至30個月低點 受美元走強和脫歐疑慮影響

2019-08-01 18:33

韓日貿易戰一觸即發 文在寅急開會因應限貿措施

2019-08-01 20:13

貿易戰歹戲拖棚 美中對彼此的投資幾乎腰斬

2019-08-01 23:10

間接證實中美談判不順利 王毅：多複雜矛盾仍應溝通

2019-08-01 10:59

百年巨大「情趣用品」要價近兩萬 女老闆募資要捐博物館

2019-08-01 15:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top