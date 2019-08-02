報告警告：連網新車易遭駭 恐致3千人送命

2019-08-02 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國消費者權益組織警告，汽車製造商正推出愈來愈容易受駭客攻擊的新車款，導致數千人可能在車輛遭大規模網路攻擊時送命。

法新社報導，總部位在洛杉磯的消費者監督組織在一份名為「緊急開關：為何連接網路的汽車能成為殺人機器，以及如何將之關閉」的新報告說，連接網路的汽車已迅速成為常態，但卻構成國家安全威脅。

該報告說，「產業技術令人不安的問題是，這些車輛的安全關鍵系統在缺乏足夠安全性的情況下與網路連接，在全方面遭駭客攻擊時無法切斷網路連結」。

報告指出，產業主管已經知道到該風險，但仍將企業利潤置於安全之前，持續推動在新車配備相關新技術。

汽車業技術專家估計，車輛若在交通尖峰時刻遭到駭客大規模攻擊，可能導致約3000人死亡。

一名不具名的檢舉者說，「你能透過智慧型手機控制汽車的各方面，包括發動引擎、開啟空調或衛星定位」，「如果你能用智慧型手機做到這些事，那任何人都能透過網路做到」。

該報告建議所有能連接網路的車輛應配有緊急斷網開關，且所有新車款應該將安全關鍵系統與網路連接的資訊娛樂系統等分開。