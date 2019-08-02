川普對陸新關稅 Fed再降息機率又增 全球央行只能挨打

2019-08-02 08:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國總統川普周四決定對更多中國進口商品徵收關稅，也再次給聯準會（Fed）和全球央行出了一道難題，Fed最後可能不得不進一步降息，各國央行以有限貨幣政策工具以抵擋經濟衰退的能力也受到嚴峻考驗。

川普周四接連推文表示，他將從9月1日起對3,000億美元中國進口商品徵收10%的關稅。

富國銀行首席經濟學家Jay Bryson說：「美中之間的貿易戰將會導致兩國經濟雙雙放緩，」「令人感到擔心的是，全球各地的中央銀行一般沒有那麼多的傳統工具來應付如此嚴重的經濟下滑。」

這些關稅和川普的其他貿易政策拖累企業信心和投資，是促使Fed本周決定自金融危機以來首次降息的一個關鍵因素。

Fed主席鮑爾明言，降息是針對貿易不確定性、全球增長疲弱和低通膨影響的一項預防性政策，是一次「周期中的調整」，並非漫長降息周期的開始。

不過，到了周四收盤，市場又再度預測Fed勢必得再度降息。

德意志銀行經濟研究員 Bret Ryan 發布報告說：「今天宣布的事升高Fed今年降息超過75個基點的機率。」

芝加哥商品交易所集團(CME Group)的FedWatch工具顯示，聯邦基金利率期貨走勢暗示，交易員現在認為Fed在9月再次降息的可能性為81.9%，高於周三晚間的51%。

聯邦基金利率期貨市場數據顯示，交易員正在重新建立年底前可能進行第三次降息的押注，預計有68.9%的可能性，高於周三晚間的39%。