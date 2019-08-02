關稅戰拉大打擊面 美消費品科技業遭殃 蘋果首當其衝

2019-08-02 08:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國總統川普1日推文對中國的關稅戰拉大打擊面，美國的消費品市場和科技產業也會受傷。彭博資訊報導，新一輪關稅商品清單將包括iPhone、服裝、玩具等消費品和電子產品，不只因為漲價直接影響美國消費者，也打亂產業供應鏈損害美商利益。

在休兵一個月後，川普宣布下個月起，對之前未被加課關稅的3,000億美元中國輸美商品加徵10%關稅。5月川普發出此一威脅時，相應發布一份清單，雖然最終清單尚未公布，但涵蓋之廣已經引發業界議論。美國貿易代表署表示，最終清單將在未來幾天內在聯邦公報中公佈。整理外媒對新一輪關稅影響要點如下：

蘋果

蘋果在美國設計和銷售其大部分產品，但組裝工作在中國。這使其成為最受影響的公司之一。分析師估計美國本土的iPhone XS手機因關稅成本轉嫁，大約要貴上40美元。在中國市場則面臨被報復風險，蘋果大中華地區銷售占比20%。

消費品