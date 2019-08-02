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私菸延燒將軍升官大亂調！小英沒說的心結也現形...

川普對美中貿易戰無限升級 揚言新關稅稅率可能超過25%

2019-08-02 08:21經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國總統川普突然加大對中國貿易戰的攻勢，宣布將對另外3,000億美元中國輸美產品加徵10%的關稅，此舉料將比迄今在貿易戰中祭出的其他措施更直接打擊美國消費者。

新的進口稅將從9月1日起開始實施，預計智慧手機 、筆記本電腦和兒童服裝等產品均會納入冗長的清單中。 川普後來表示，稅率可能「遠超過」 25%。目前美國已對約2,500億美元的中國商品加徵25%的關稅，新措施意味著幾乎所有與中國的貿易都將納入加徵範圍。

這一威脅也是川普政府迄今為止實施的最大規模升級行動，也給總統6月底在大阪會晤中國國家主席習近平以來雙方的休戰意外畫上了休止符。消息公布前，原本上漲的美國金融市場轉而重挫，三大股市指數收跌約1%，公債殖利率也走低。紐約原油期貨暴跌約8%，創下逾四年來最大單日降幅。

●尚未關閉談判大門

川普在一條推文中表示，中國沒有兌現習近平在大阪做出的購買美國農產品和阻止非法出口芬太尼的承諾。總統後來告訴記者，他「根本不擔心」市場的負面反應。

彭博引述六位知情人士透露，在與美國貿易代表賴海哲和財長米努勤本周的上海會談中，中方也沒有提出任何新的提議。導致雙方如何就5月達成的協議實質內容走出談判僵局變得晦暗不明，也促使美國政府周四的白宮會議上決定進一步對北京施壓。

不過，一位知情人士表示， 川普政府不太可能推翻在大阪允諾美國非敏感產品供應商增加向上了黑名單的華為技術有限公司出口的決定。

川普在宣布新關稅的一系列推文中並沒有關閉進一步談判的大門。他說：「我們期待著繼續與中國就全面的貿易協議展開積極對話，而且感到我們兩國將有非常光明的未來！」後來，他在離開白宮赴競選集會時對記者抱怨說，習近平動作不夠快。

在本周的磋商結束後，中美兩國都表示談判代表將於9月初在華盛頓再會。與政府關係密切的人士透露，現在仍計畫繼續進行談判。

川普最新發出的要脅：稅率可能「遠超過」 25%。路透
川普最新發出的要脅：稅率可能「遠超過」 25%。路透
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