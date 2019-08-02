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台股ADR除日月光外全跌 跌幅甚於昨天台股

2019-08-02 07:27經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周四除日月光外全跌，跌幅甚於昨天在台交易股價。

台積電ADR跌1.8%，高出台股的溢價縮為2.3%。費城半導體指數大跌近2%。

受川普影響，標普500指數由漲轉跌，下跌0.9%，連續四日走低。周三和周四累計下跌2%，是5月13日以來最大兩日跌幅。銀行股領跌，美國銀行創兩個多月最大跌幅。道瓊工業指數回吐逾300點的漲幅，收盤下跌280.85點，至26,583.42點，跌幅1%，為連續三個交易日收低。蘋果跌2.2%。科技股集中的那斯達克綜合指數下跌64.3點，至8111.12點，跌幅0.8%。

台灣加權股價指數昨天跌92.06點收10,731.75點，台積電跌1.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 68.75 +0.23 69.40 -0.93

友達 AUO 7.77 -3.13 8.10 -4.10

中華電 CHT 106.56 -0.67 107.00 -0.41

台積電 TSM 262.30 -1.78 256.50 2.26

聯電 UMC 13.09 -4.13 13.40 -2.29

資料來源：彭博

台股台積電半導體
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