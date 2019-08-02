國際油價暴跌近8% 川普對中再加關稅；金價漲銅價跌

2019-08-02 07:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



國際油價周四崩跌近8%，創下逾四年最大跌幅，美國總統川普以新的關稅威脅加緊對中國發動貿易戰，加劇市場對經濟減速拖累能源需求的疑慮；現貨金價則受此消息刺激攀升，銅價重挫。

紐約原油期貨收跌7.9%。川普在推文中稱，將對剩餘3,000億美元中國輸美產品加徵10%的關稅。

IAF Advisors研究主管Kyle Cooper坦言，「對中國商品加徵關稅增添對經濟放緩和需求疲軟的疑慮，原油受到關稅消息的打擊。」

紐約商品交易所9月交割西德州中級原油（WTI）大跌4.63美元，結算價報每桶53.95美元，為2015年2月以來最大跌幅。布蘭特原油期貨大跌7%，收60.50美元。

Again Capital Management 合夥人 John Kilduff 表示，油價受到Fed寬鬆力道令人失望和川普宣布加大對中國關稅雙重打擊，「美中貿易戰已經嚴重損害能源需求前景，如今貿易戰顯然離結束還很遙遠。」

紐約時間下午2:27，現貨黃金價格上漲1%至每英兩1,451.90美元，盤中一度下跌0.9%。

紐約商品交易所9月交割銅期貨在盤後交易中下挫1.4%至每磅2.6275美元，擴大了跌幅，因貿易緊張局勢不斷升溫導致工業原物料需求前景黯淡。