美股驚跌 道瓊盤跌逾280點 川普對中國加徵新關稅

2019-08-02 06:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



受到美國總統川普在美中貿易戰中再次開火驚嚇，美國股市周四由漲轉跌。川普宣布，美國將從9月1日開始對3,000億美元的中國商品加徵10%的關稅。

美股早盤一度上漲，從周三聯準會（Fed）引發的失望賣壓中反彈，受川普影響，標普500指數由漲轉跌，下跌0.9%，連續四日走低。周三和周四累計下跌2%，是5月13日以來最大兩日跌幅。銀行股領跌，美國銀行創兩個多月最大跌幅。

各類股普遍走低，卡特彼勒、Nike、蘋果重摔，讓道瓊工業指數回吐逾300點的漲幅，收盤下跌280.85點，至26,583.42點，跌幅1%，為連續三個交易日收低。蘋果跌2.2%。

科技股集中的那斯達克綜合指數下跌64.3點，至8111.12點，跌幅0.8%。

川普政府在5月曾公佈一份3,000億美元中國輸美商品清單，其中包括很多消費者和技術產品，包括蘋果的大部分主要產品如iPhone，此外還有玩具、鞋類和服裝。

美國10年期公債債殖利率跌至2016年以來的最低水平，兩年期債券殖利率跌幅高達18個基點，因交易員加大對Fed再次降息的押注。

National Securities Corp.首席市場策略師Arthur Hogan 表示，「無論如何切割，整個局勢的升級，額外3,000億美元從10%開始，意味著局面只會變得更糟，這將成為這場貿易戰的決定性時刻，開始出現在消費者面前。」「這對市場來說不是好消息。市場反應剛剛開始。」

美中最新一輪貿易磋商於週三結束，雙方未作出任何讓步，但均表示此次磋商富有建設性。美中將於9月進行下一輪磋商。

能源股也大跌，美國原油期貨下跌7.9%，至每桶53.95美元，為2015年2月以來最大單日百分比跌幅。

美國原油生產商股價下跌，Whiting Petroleum (WLL)和Concho Resources (CXO)分別

跌39%和22%。

跟蹤美股波動預期的芝加哥期權交易所波動率指數大漲11%，至17.87。這項華爾街的「恐慌指數」兩個交易日來累計上漲28%，為5月7日以來最大兩日漲幅。

零售股重摔，Best Buy大跌10.8%，Target跌4.4%，梅西百貨跌 6.8%。亞馬遜和沃爾瑪百貨（Wal-Mart）跌不到1%。