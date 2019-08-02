川普宣布對陸貨加徵關稅 美股重挫250點、油價大跌逾7%

2019-08-02 02:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



美國總統川普宣布，9月1日起將對其餘還沒被加徵關稅、價值3,000億美元的中國輸美產品，加徵10%的關稅，拖累美股1日盤中重挫250點，國際油價跌逾7%，為今年來最大單日跌幅；美國10年期公債價格大漲，殖利率跌至2016年來最低。

美國總統川普在推特發表推文宣布，美國將從9月1日起對其他3,000億美元的中國輸美商品與產品，加徵「小幅」的10%關稅，這沒算進已被加徵25%關稅的2,500億美元中國產品。

美股三大指數1日盤中跌0.7%至0.9%，道瓊工業指數跌約250點；美國公債大漲，10年期公債殖利率跌多達14個基點至1.88%，為2016年11月來最低。

美中貿易戰升溫也加劇原油需求展望疑慮，導致國際油價大跌，西德州期貨跌8.5%至每桶53.63美元，布蘭特期貨跌7.6%，報每桶60.08美元。

川普表示，美國貿易代表剛從中國返國，美方代表與中方代表對未來的貿易協議舉行了有建設性的會談，美國原以為三個月前就能與中國達成協議，但很遺憾中國決定重新協商，中國也在更近期同意購買大量的美國農產品，但卻始終未付諸實現。

川普也說，他的朋友中國國家主席習近平也說會停止銷售吩坦尼（Fentanyl）到美國，卻從未發生。他指出，美中仍在貿易協商，而在協商過程中，美國將從9月1日起對3,000億美元的中國產品加徵關稅。

他在推文說：「我們期望繼續和中國針對全面的貿易協議，展開正面對話，也感覺到我們兩國的未來將非常光明！」