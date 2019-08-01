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「現金王」頭銜易主 Alphabet取代蘋果登上寶座

2019-08-01 23:00經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

企業界「現金王」頭銜易主，Google母公司字母（Alphabet）取代蘋果，成...
企業界「現金王」頭銜易主，Google母公司字母（Alphabet）取代蘋果，成為坐擁最多現金的企業。 路透社
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根據近日出爐的數據，企業界「現金王」頭銜易主，蘋果十年來坐擁龐大現金，如今Google母公司字母（Alphabet）以1,170億美元現金，成為擁有最多現金的企業。

金融時報報導，蘋果持有的現金與有價證券（扣除債券）在2017年底觸及1,630億美元高峰，但上季末已降至1,020億美元；同期字母公司的現金流則增加近200億美元，攀抵1,170億美元。

自美國總統川普實施減稅政策以來，蘋果在過去18個月斥資1,220億美元實施庫藏股與發放股利。

相對於蘋果將現金用於實施庫藏股或發股利以回饋股東，字母公司更傾向於囤積資金或用於另闢新市場，因此惹惱部分投資人。安聯環球投資資產經理人普萊斯說：「整體而言，字母公司藉新投資項目重塑公司價值的策略並不管用，我希望他們能將更多現金回饋股東並減少花費。」

字母公司去年資本支出為250億美元，高於前年的130億美元，主要的支出為房地產，因Google擴張紐約等城市的辦公室，並興建資料中心支應逐漸壯大的雲端運算業務。儘管如此，現金部位不減反增。

字母公司表示，董事會核准實施250億美元庫藏股計畫，使年初至今授權回購的庫藏股達375億美元。然而回購額增加並未阻止字母公司的現金部位持續升高。

Hargreaves Lansdown分析師賽門預估，字母今年的自由現金流將超過300億美元，明年將逼近400億美元。他認為，最新的回購計畫還不足以降低總現金部位。隨著字母公司的廣告業務趨於成熟，許多投資人押注該公司將持續回購股票。

字母公司取代蘋果，成為坐擁最多現金的企業。路透
字母公司取代蘋果，成為坐擁最多現金的企業。路透
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