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又來了！川普：9月1日起對3,000億美元陸貨加徵10%關稅

大陸成長減緩 歐亞PMI萎縮

2019-08-02 02:25聯合報 路透

歐、亞主要國家製造業採購經理人指數（PMI）顯示七月製造業景氣進一步萎縮，引發市場擔憂貿易戰與中國大陸成長減緩，使得全球經濟有陷入衰退之虞。圖為重慶蓋購物中心畫面。

路透
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