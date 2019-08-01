環境變了！Fed現在降利率對經濟沒多大助益

2019-08-01 22:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）果如市場預期調降基準利率0.25個百分點，但經濟學家認為，利率水準低迷已久，在這種環境下降利率，對提振經濟成長助益已大不如前。

芝加哥大學布斯商學院經濟學教授古斯比（Austan Goolsbee）1日投書紐約時報指出，指望Fed藉調降利率扭轉經濟減速、甚至力挽衰退狂瀾，可能是不切實際的期待。

曾任美國前總統歐巴馬經濟顧問的古斯比說，問題不只是Fed「跑道短」，亦即Fed基準利率已經很低— 聯邦資金利率目標區間31日降到2.00%-2.25% — 日後萬一遭遇經濟衰退威脅，已沒有像昔日那般降利率4個或5個百分點的空間。

但真正問題在於，近年的經驗和新的經濟研究顯示，降利率對經濟的影響已不若往年那般顯著。

古斯比說，前一波衰退在2009年終止後，歐巴馬任內的美國國內生產毛額（GDP）成長率平均約2.2%；在現任總統川普用赤字膨脹換來的減稅刺激下，成長率已回升。不過，隨著減稅效應消退，美國第2季成長率又掉回2.1%，本季成長率預料會更低。同時，國際貨幣基金（IMF）已再次調降對全球經濟成長預測。

在今日的環境下，Fed降利率對提振經濟成長的助益或許被高估了。

按常理，利率降低會鼓勵消費者購買洗衣機、汽車這類耐久財，屋主也可借利率較低的新貸款去償還舊貸款，產生形同減稅的效果；企業也可能因借貸成本降低而擴大投資。但古斯比認為，如今，降利率對這些行為的影響力已減弱了，套用經濟學術語，當前經濟遭遇「貨幣政策傳導機制變弱」的問題。

他舉耐久財消費者支出為例說，明尼亞波利斯聯邦準備銀行及聖地牙哥加州大學經濟學者最近的研究發現，消費者對這類物品可能長時期一文不花，等到借貸成本低廉和價格誘人時，就大買特買。

古斯比指出，現在的問題是，「一輩子只有一次」的特價優惠若每周都來一遍，就不再能激起購買欲。而且，研究顯示，過去十年來消費者對極低的利率水準習以為常，如今還會耐心等利率降得更低、再一舉釋放壓抑多時需求的消費者，為數不多了。正因該買的幾乎都買了，降利率能給經濟帶來的刺激力道已不如往常。

同理，此時降利率對房市的激勵也有限，因為房貸通常採固定利率計息，Fed降利率只對重新貸款（refinance）的房貸戶有影響。利率既已低迷這麼多年，多數人可能早已採取行動了。

同樣的道理也有助於說明，為何2017年美國調降企業稅對助長企業資本投資效果不彰。歷經多年的低利率、加速折舊、投資支出「暫時」列入費用和其他刺激措施，企業如今還未釋放的「積壓需求」已不多了。既然缺乏尚待滿足的積壓需求，此時降利率，就不足以構成促使企業大幅加碼投資的誘因。