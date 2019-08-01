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英鎊貶至30個月低點 受美元走強和脫歐疑慮影響

2019-08-01 18:33經濟日報 記者易起宇╱即時報導

英鎊匯率今（1）日貶至30個月來低點，主要受到美元走強和再次浮現的英國可能無協議脫歐疑慮所帶來的壓力影響。

英鎊兌美元匯率今日在亞洲盤一度貶到1英鎊兌1.2101美元，為自2017年1月以來低點，美國聯準會（Fed）雖然宣布降息，但態度並不如許多市場人士預期的那麼鴿派。英鎊目前最新報價為1英鎊兌1.2110美元。

英鎊匯率7月貶幅超過4%，為2016年10月以來最差單月表現。英國新首相強森誓言，無論能否與歐盟達成協議，都將在10月31日退出歐盟。這引發投資人恐慌，擔心英國將走向無秩序脫歐。

摩根大通資產管理公司貨幣投資長霍蘭說：「英鎊仍然容易受到脫歐緊張進一步升溫的衝擊，預料市場將可能在未來幾周忽視正在升高的無協議脫歐風險。」

霍蘭並表示，他預期今日將舉行貨幣決策會議的英國央行立場將更偏鴿派，「以削弱對英鎊的利率支撐」。「英國龐大的經常帳逆差（占國內生產毛額的4.4%），也讓英國特別承受不住脫歐信心惡化的打擊。」

貨幣市場目前預期英國央行將在2020年初前降息25個基點，雖然決策官員也可能在未來幾個月打壓市場的降息預期。

英國經濟放緩的跡象也對英鎊造成壓力。製造業採購經理人指數（PMI）調查顯示，英國7月製造業產出下滑幅度為七年最大，脫歐擔憂和全球需求減弱抑制了成長率。

英鎊兌美元貶至30個月低點，主要受美元走強和無協議脫歐疑慮再起影響。 路透
英鎊兌美元貶至30個月低點，主要受美元走強和無協議脫歐疑慮再起影響。 路透
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