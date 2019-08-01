逢高出脫？貝佐斯賣出18億美元亞馬遜股票

2019-08-01 18:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國證管會（SEC）申報資料顯示，亞馬遜公司（Amazon）董事長兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）已售出96萬8,148股亞馬遜股票，這批持股價值達18.4億美元（約573億台幣）。