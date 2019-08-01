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逢高出脫？貝佐斯賣出18億美元亞馬遜股票

2019-08-01 18:08經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國證管會（SEC）申報資料顯示，亞馬遜公司（Amazon）董事長兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）已售出96萬8,148股亞馬遜股票，這批持股價值達18.4億美元（約573億台幣）。

富比世（Forbes）報導，若以美元計算，這或許是世界首富貝佐斯歷年來規模最大的一次售股行動。貝佐斯也是太空探勘公司Blue Origin和華盛頓郵報的老闆。今年來亞馬遜股價已大漲24%。

申報資料顯示，亞馬遜執行長貝佐斯已脫售價值18億美元的持股。美聯社
申報資料顯示，亞馬遜執行長貝佐斯已脫售價值18億美元的持股。美聯社
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