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輿論決定罷工成敗？「禁搭便車」的兩難

16人迎財神！停車爽變千萬富翁 5、6月統一發票清冊出爐

Fed的降息派對 可能被這兩件事毀掉

2019-08-01 17:08經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

美國聯準會在此次決策會議降息1碼（也許今年稍後還會再降），可能不足以抵銷企業獲利衰退、與懸而未決的美中貿易戰對股市的負面影響。

一些多頭策略師預測，今年第2季標普500指數成分股企業的獲利將上升，躲過獲利衰退（一般的定義是：標普500指數成分股企業連續兩季每股盈利都比一年前下滑）。但這種樂觀情緒可能沒有根據。財經網站MarketWatch報導，截至7月30日為止，根據59％的標普500成分股企業發布的財報，第2季獲利下降了1.9％，而第1季的獲利下滑了0.3％。

標準500成分股企業的獲利成長減速，反映了美國與全球成長的疲弱。誠如嘉信理財 （Charles Schwab）首席投資策略師桑德斯（ Liz Ann Sonders） 所說，經濟的問題「不是利率太高 」，「讓我們陷入困境的是全球製造業衰退和貿易戰嚴重削弱企業信心」。

根據華爾街日報報導，在今年第2季財報季開始前，分析師普遍預期獲利將下降3.0％，若最終數字確實顯示上季企業獲利較一年前下滑，這將是2016年第2季以來首見獲利衰退。

FactSet資深分析師巴特斯（John Butters）指出，今年第2季獲利下滑的最大因素是標普500成分股企業的國際銷售疲軟，原因之一是美國與中國、歐盟（EU）的貿易衝突。他在分析上季財報後指出，逾半數營收來自美國國內的標普500企業，在上季的每股盈餘較一年前成長3.2％，而絕大部分營收來自國際銷售的標普500企業，每股盈餘下滑了13.6％。

此外，BMO 財富管理公司投資長Michael Stritch說，看不到這些貿易衝突的解決辦法，「隨著美國總統川普試圖加大對中國的壓力，我們可能會看到加徵關稅的情況」。

根據MarketWath報導，目前分析師對今年第3季的預測是，標普500成分股的每股盈餘將比一年前下滑2.1％。在第2季的財報季開始時，分析師預測第3季每股盈餘僅下滑1.1％，顯示令人失望的第2季度財報結果，加劇市場對未來的悲觀看法。

標普聯準會桑德斯
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