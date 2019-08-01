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Fed降息點到即止 意味美股可能已觸頂了

2019-08-01 17:07經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國聯準會（Fed）31日果如預期降利率0.25個百分點，但分析師認為，今後Fed不太可能輕易再降利率，除非經濟數據急遽惡化。這可能意味美股已經觸頂了。

財經新聞網站MarketWatch專欄作家歐蘇利文（Michael OSullivan）撰文表示，投資人和政治人物都眼巴巴要Fed降利率，這可謂一種時代徵候。

歐蘇利文說，過去九年來，投資人和政治人物都被寵壞了，Fed和其他主要央行一見市場波動就伸出援手，提供過度慷慨的量化寬鬆（QE）措施。Fed主席鮑爾去年宣布的縮減資產負債表計畫進度已遙遙落後，但Fed 31日仍調降聯邦資金利率。市場不但不領情，還跌給他看。美股三大指數31日跌幅都超過1%，因為鮑爾表示降息只降一次，未必會啟動一連串降息。

現在的風險是，投資人對Fed寄望過高，如今市場氣氛從期盼轉化為失望，可能標普500指數可能已在3,000點價位觸頂了。

歐蘇利文指出，有許多理由認為美股已見到「頂部」。

首先，美國總統川普用一連串推文和辱罵攻擊Fed，已打擊Fed的獨立性和公信力。

其次，Fed寬鬆措施對提振經濟的影響力已減弱。

廣泛來說，歐洲央行（ECB）和日本銀行（BOJ）的前例顯示，利率降到史上最低、量化寬鬆（QE）猛藥劑量愈下愈重，以及鴿派色彩濃厚的前瞻指引，對提振經濟成長的效用都微乎其微。這些措施掩飾了結構性的弱點（指歐元區的情況），並製造未來更大的風險（債台高築）。

美國經濟比歐、日強，但Fed應留意貨幣政策愈來愈只見市場（指匯率）效應，而未見經濟效應。

同理，Fed影響力雖強，但或許能說的比能做的多。自從1月鮑爾初次發表立場轉鴿言論以來，美股漲勢凌厲，債市也積極反應對利率下降的展望。從投資布局角度來看，市場或許已走在Fed前面，以致投資人一見到利率真的降了、且再降機率下降，就反手賣出。

歐蘇利文認為，今後要Fed進一步降利率，可能要等到美國經濟數據急遽惡化，但到時候，股市和債市投資人想必不會忽略其中的負面意涵。

另一方面，美中貿易戰目前雖休兵，衝突仍懸而未解，對全球經濟仍構成明顯的風險。就成長動能而論，中國大陸經濟仍然脆弱。

另一個風險來源在香港。截至目前為止，投資人可能尚未警覺到香港「反送中」抗議浪潮衍生的風險正日益加深和擴大。香港擁有可能是全球價格最被高估的房市、全球第五大證券交易所，以及緊釘美元的聯繫匯制。若是香港爆發危機，可能推升美元，導致規避風險的氣氛在全球市場擴散開來，並在亞洲各地掀起巨大震撼。

再回頭看美國股市，在Fed開會前，美股價位已漲到歷史高峰，企業獲利率或許已升到頂，而美元若進一步升值可能衝擊出口導向的科技股。

綜合研判，今後市場可能的發展是：貨幣刺激利多可能已出盡，經濟和地緣政治風險仍在攀升，投資人接下來將採取行動降低曝險。

分析師認為，隨著聯準會（Fed）降息利多出盡，美股面臨回檔壓力，標普500指數可...
分析師認為，隨著聯準會（Fed）降息利多出盡，美股面臨回檔壓力，標普500指數可能已經在3,000點觸頂。美聯社
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Fed美股
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