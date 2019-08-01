Fed降息不出所料 為什麼道瓊還嚇跌333點？

2019-08-01 15:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）31日宣布降息1碼後，美國股市湧現5月底來最猛的一波賣壓，把道瓊工業股價指數嚇得收跌333點、美元指數挺升到兩年高峰，這結果或許出乎Fed決策官員意料之外。

既然Fed一如眾所預期調降基準利率0.25個百分點，為什麼市場反應還如此強烈？

這是因為Fed主席鮑爾在記者會上表明，Fed決策者不認為此刻有必要啟動新一回合貨幣寬鬆循環，並形容31日宣布的寬鬆措施只是「周期中的調整」。

對照下，投資人原先預期Fed今年可能降息多達三次，且這種期待已經反映在市場價位上了。因此，一旦鮑爾發言讓上述期待落空，市場行情也就立刻在失望性賣壓下回檔。

財經新聞網站MarketWatch指出，投資人對31日市場反應不該過度解讀，尤其是因為數月來市場對Fed大舉降息的預期本就是一廂情願，畢竟經濟數據尚未弱到需要大舉降息以攙扶成長的地步。

Barings Investment Institute首席全球策略師史瑪特說：「市場價位已計入對Fed將決定降息一次、兩次甚至三次的預期，Fed主席難為之處在於，他必須表示有所反應，卻又不能流露出經濟將迅速走下坡的驚慌感。這是一條狹窄的路。」

史瑪特說，倘若鮑爾表示Fed準備把利率降得更深，就可能引發市場對美國經濟可能比數據呈現情況還要疲弱的疑慮。

話雖如此，鮑爾的發言還是驚動市場，因為他表明這次降息只是點到為止，只是周期中的調整，未必是一連串長期降息循環的開端。TIAA Bank全球市場總裁Chris Gaffney認為，正是這個訊息在市場上造成一股震撼，直接澆熄年底前Fed可望進一步降息的希望。

衡量美元對一籃六種主要貨幣的ICE美元指數（DXY）31日挺升0.5%，升抵兩年來高峰。美元走強使金融情勢趨緊，而且不利美國企業在海外市場銷售產品與服務。