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若損愛爾蘭權益 美拒簽與英貿易協定

2019-08-01 16:59台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

美國眾議院議員兼美國愛爾蘭議會友好機構主席李查表示，若脫歐有損愛爾蘭權利，就不會...
美國眾議院議員兼美國愛爾蘭議會友好機構主席李查表示，若脫歐有損愛爾蘭權利，就不會讓美英貿易協定通過。（Photo on Wikimedia Commons under CC license）
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美國國會表示，若英國損害愛爾蘭權益，就不會接受強生與川普上看一兆英鎊的貿易協定！國會民主黨議員李查31日說明，若英國不顧貝爾法斯特協議（保障北愛爾蘭邊境安全），否定先前梅伊提出的邊境保障措施，那就不會讓貿易協定通過。

據《衛報》報導，若愛爾蘭因脫歐有危險，國會將反對通過英美貿易協定。川普曾於7月中透露，這項協定會大砍關稅，雙方貿易金額上看一兆英鎊，幾乎是現在貿易產值的5倍。

美國愛爾蘭議會友好機構（Friends of Ireland，美國國會內親愛爾蘭派）主席李查表示，「美國會繼續尊重貝爾法斯特協議，維護愛爾蘭安全」。並表態若英國違反協議，美國議會對英美雙邊貿易完全沒有興趣，會拉攏53名議員反對貿易協定。

貝爾法斯特協議

《美國國務院》官網指出，美國與愛爾蘭的關係建立在愛爾蘭的歐盟會員籍，與兩國的雙邊貿易協定。此外，美國也致力於促成1998年的貝爾法斯特協議（耶穌受難節協議），該協議確認北愛爾蘭與愛爾蘭的關係，去除雙方的邊境檢查，追求共同和平。

北愛、愛爾蘭邊境成關鍵

據《紐約時報》分析，目前英國脫毆最棘手的困境之一就是北愛爾蘭與愛爾蘭的關係，英國前首相梅伊曾提出「邊境保障措施」保護愛爾蘭，但英國29日要求歐盟將措施剔除英國脫歐協議，引發美國愛爾蘭議會友好機構不滿。

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