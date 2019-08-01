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彭博：亞洲央行步調領先 不須緊隨Fed利率政策

2019-08-01 12:53經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

彭博資訊分析指出，去年亞洲各國央行曾經為追隨美國聯準會（Fed）的貨幣緊縮政策疲於奔命。現今在這個貨幣寬鬆的賽局中，則已領先Fed甚多。

這次美國聯準會在宣布降息之前，做了充分鋪墊，使得許多新興經濟體先發制人調降利率。彭博認為，這意味著新興國家在Fed之後，再進一步放鬆貨幣的步伐和深度都可能會減弱。特別是Fed主席鮑爾自己都說，此次降息「不是一系列長期降息的開始」。

印尼和菲律賓等正在應付經常帳赤字的國家，依然需要關注金融穩定和匯率波動。馬來西亞和南韓居高不下的家庭債務，限制了能採行寛鬆行動的範圍。中國則預計將在不降低基準利率的情況下，繼續向經濟活動提供更便宜的信貸。

在台灣，所有重要的製造業都受到了美中貿易戰的衝擊，彭博指出，台灣央行能回應的措施有限。台灣的利率水準已經接近歷史低位，央行決策官員只得尋求量化工具來調整資金供應，而不是盯著美國聯準會來降息。

野村控股駐新加坡的印度和亞洲首席經濟學家Sonal Varma說：「Fed的寬鬆政府確實重要，但各國國內的因素扮演的角色更加吃重。」她認為亞洲國家央行會有更多寬鬆措施，但這次的周期會有略為不同以往。

印尼和南韓在7月稍早已經降息25個基點，更早之前，馬來西亞和菲律賓央行也都宣布降息。印度央行是今年亞洲最鴿的央行，到目前已降息75個基點，下周還可能進一步寬鬆。泰國央行到目前為止，一直避免貨幣過於寬鬆，因為擔心消費者債台高築。不過泰國現在降息的理由正在增加，主要是經濟成長受到持續的貿易緊張局勢拖累，泰銖升值以及國內乾旱情況惡化。

今天亞洲央行追趕Fed腳步的急迫性，與去年相比明顯不同。去年美國利率直直升、美元走強，引發了新興市場資產拋售潮。當時亞洲許多央行被迫追著Fed升息，例如印尼央行就六次上調基準利率，共計升息了175個基點。

澳盛銀行（ANZ）駐新加坡的經濟學者Krystal Tan說：「那些去年很積極升息的經濟體，這次才能有更多空間來配合Fed的行動。」

美國聯準會主席鮑爾7月31日在記者會上，說明降息政策。 路透
美國聯準會主席鮑爾7月31日在記者會上，說明降息政策。 路透
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