Fed主席鮑爾堅稱「降息非政治壓力」

2019-08-01 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普多次發言，擺明要求大幅降息後，聯準會（Fed）1日終於宣布降息一碼，但表示這不是降息周期的開端，Fed主席鮑爾算不算是屈服政治壓力呢？

鮑爾頑強堅稱，央行沒有受到政治干預的影響。他一再的說，Fed未將政治因素列入考量，這個說法可以從川普對他很感冒看得出來。

前任Fed主席葉倫幫鮑爾說話。她上周末在科羅拉多參加活動時表示，如果自己還在央行，也會「傾向稍微降息」。

但如果美國經濟真如鮑爾自己說的表現很穩，為什麼還需要在此時降息？

紐約時報報導，降息一碼其實適用過去十年學到的教訓，這並非是對抗經濟衰退的手段，而是一種校準，隱諱承認Fed去年犯了錯誤，將利率調升至近2.5%。

尤其是Fed在2018年過於自信，認為在什麼才是「正常」貨幣政策、什麼導致通貨膨脹，以及Fed的舉措如何在全球引發影響方面，能採用2008年以前的經驗法則。31日的決策是試圖消除這些損害，降息顯示Fed願意採取行保持經濟成長，即使目前欠缺經濟放緩的明確證據。

另根據美國有線電視網（CNN）報導，有種說法認為，藉由降息，聯準會可以增加貨幣供給量，這比任何可動用工具更有助維持經濟成長。

約翰霍普金斯大學經濟學教授、卡托研究所「受困貨幣計畫」的主任漢克說，「大家都關注利率，但這是放錯焦點」，一切都與貨幣供給成長有關，那才是推動名目GDP變動的因素。

漢克認為，流通的紙鈔和硬幣加上銀行帳戶的數量每年增加4.8%，雖高於去年10月的3.5%，但「再多一點可能有一些好處」。

他說，美國經濟沒有過熱，在「國際風暴雲」（包括貿易的不確定性、英國可能無協議脫歐及中國大陸經濟成長放緩）出現之前，聯準會有放鬆貨幣政策的空間。