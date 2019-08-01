美庫存下降推升油價！Fed未提供鴿派展望 金價下跌

2019-08-01 08:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三連續第五天上漲，因美國庫存降幅大於預期，且聯準會（Fed）調降利率。金價下滑，因Fed削弱市場對進一步降息的預期。

布蘭特原油期貨上漲0.42美元或0.65%，結算價報每桶65.05美元。西德州原油期貨上漲0.53美元或0.91%，結算價報每桶58.58美元。

美國能源資訊署（EIA）表示，美國原油庫存連續第七周下滑，上周減少850萬桶，遠大於分析師預估的減少260萬桶。

EIA在另一項報告中表示，美國5月原油日產量從紀錄高點下滑2.6萬桶，至1,211萬桶。

德國商業銀行石油分析師Carsten Fritsch表示：「這些都是利多。隨著美國石油產量在颶風過後大幅反彈，原油庫存再度大量下降令人關注。」

Fed周三宣布自2008年以來首次降息，應該有助通膨率恢復到2%的目標水準，但不確定性依然存在。

路透訪調發現，石油輸出國組織（OPEC）7月原油產量觸及八年低點，因主要出口國沙烏地阿拉伯進一步減產，加劇供給減少的狀況。

金價周三下跌，Fed一如預期降息，但因市場已消化降息的影響，且Fed並未提供鴿派前景展望。

Fed表示，將繼續監測未來的信息將如何影響經濟，並將採取適當行動維持美國創紀錄的經濟擴張周期。

黃金現貨下跌0.8%，報每英兩1,417美元；美國黃金期貨下跌0.8%，報每英兩1,418.30美元。

滿地可銀行基本金屬及貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示：「市場一直在尋求鴿派降息，結果並非如此，聲明措辭並沒有強烈暗示未來將降息。」

對Fed和其他主要央行將降息的預期，助金價7月上漲0.6%。