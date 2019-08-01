親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

背刺強人總統？ 土耳其執政黨的內亂啟示錄

蘇揆變成大韓黑？細數兩人8次過招… 6次他先開砲

美庫存下降推升油價！Fed未提供鴿派展望 金價下跌

2019-08-01 08:22經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周三連續第五天上漲，因美國庫存降幅大於預期，且聯準會（Fed）調降利率。金價下滑，因Fed削弱市場對進一步降息的預期。

布蘭特原油期貨上漲0.42美元或0.65%，結算價報每桶65.05美元。西德州原油期貨上漲0.53美元或0.91%，結算價報每桶58.58美元。

美國能源資訊署（EIA）表示，美國原油庫存連續第七周下滑，上周減少850萬桶，遠大於分析師預估的減少260萬桶。

EIA在另一項報告中表示，美國5月原油日產量從紀錄高點下滑2.6萬桶，至1,211萬桶。

德國商業銀行石油分析師Carsten Fritsch表示：「這些都是利多。隨著美國石油產量在颶風過後大幅反彈，原油庫存再度大量下降令人關注。」

Fed周三宣布自2008年以來首次降息，應該有助通膨率恢復到2%的目標水準，但不確定性依然存在。

路透訪調發現，石油輸出國組織（OPEC）7月原油產量觸及八年低點，因主要出口國沙烏地阿拉伯進一步減產，加劇供給減少的狀況。

金價周三下跌，Fed一如預期降息，但因市場已消化降息的影響，且Fed並未提供鴿派前景展望。

Fed表示，將繼續監測未來的信息將如何影響經濟，並將採取適當行動維持美國創紀錄的經濟擴張周期。

黃金現貨下跌0.8%，報每英兩1,417美元；美國黃金期貨下跌0.8%，報每英兩1,418.30美元。

滿地可銀行基本金屬及貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示：「市場一直在尋求鴿派降息，結果並非如此，聲明措辭並沒有強烈暗示未來將降息。」

對Fed和其他主要央行將降息的預期，助金價7月上漲0.6%。

Fed金價
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

中國鋁業富商劉忠田 涉嫌逃避關稅遭美國起訴

2019-08-01 08:11

美元升至兩年高點 Fed示意本次降息並非降息周期開端

2019-08-01 07:54

高通本季營收展望不如預期 要怪華為手機中國市占提升

2019-08-01 07:43

道瓊重挫333點 Fed主席鮑爾削弱進一步降息預期

2019-08-01 07:34

Fed「鷹式降息」令市場失望 道瓊下挫333點、美元竄升

2019-08-01 04:30

降息+停止縮表 3分鐘掌握Fed聲明全文與縮表操作計畫

2019-08-01 03:43

為何降息又提前結束縮表？Fed主席鮑爾發言要點一次看

2019-08-01 03:41

三星 上季獲利腰斬

2019-08-01 02:52

十年來首度降息+提前結束縮表 Fed決策要點一次看

2019-08-01 02:36

美國聯準會降息1碼 8月1日起停止縮表

2019-08-01 02:03

超微調降全年業績目標

2019-08-01 01:57

彭博：蘋果手機降價 拉抬服務事業

2019-08-01 01:57

蘋果財報喜中帶憂 iPhone營收占比跌破五成

2019-08-01 01:57

越南示警 兩年後嚴重缺電

2019-08-01 01:30

熱浪效應 日電價飆漲

2019-08-01 01:30

碳價漲+環保法 重傷業界

2019-08-01 01:30

亞洲面臨陸鋼供給過剩

2019-08-01 01:30

Fed決策 川普又下指導棋

2019-08-01 01:28

歐元區上季GDP成長腰斬

2019-08-01 01:28

東協外長會…美中角力戰場

2019-08-01 01:27

聯準會堅持降息的理由…

2019-08-01 01:27

沙國股市 國際指數公司青睞

2019-08-01 01:27

全球基金經理人 增持現金

2019-08-01 01:27

亞馬遜拚環保 促賣家精簡包裝

2019-07-31 23:42

三星黯淡 Q2獲利大減56%

2019-07-31 23:40

亞馬遜雲端大投資 霸主地位穩

2019-07-31 23:37

瑞信、法巴銀淨利超預期

2019-07-31 23:36

亞洲貨幣7月全倒

2019-07-31 23:18

業餘駭客輕易入侵美國大銀行 震驚資安界

2019-07-31 22:51

微軟與蘋果競爭如龜兔賽跑 如今角色互換

2019-07-31 20:07

美經濟強、失業率低、消費者信心高 Fed為何要降息？

2019-07-31 19:49

搶救觀光業！ 斯里蘭卡開放多國免簽

2019-07-31 19:37

為環保犧牲小確幸！這家知名飯店不供應小瓶裝盥洗用品

2019-07-31 15:42

騙中騙！騙徒設Equifax假網站 想騙求償者個資

2019-07-31 15:35

如何防止個資被竊 專家建議「凍結信用報告 」

2019-07-31 15:31

更改密碼、凍結帳戶 Capital One客戶5步驟自保

2019-07-31 15:30

變性女駭客駭進Capital One 想進精神病院自保

2019-07-31 15:27

不怎樣的駭客卻駭進Capital One 金融高牆不堪一擊？

2019-07-31 15:26

印度最大咖啡連鎖店創辦人確認身亡 疑因債務壓力尋短

2019-07-31 14:44
看更多

熱門文章

Fed「鷹式降息」令市場失望 道瓊下挫333點、美元竄升

2019-08-01 04:30

男捐贈母親遺體給研究中心 竟用於軍方爆炸測驗

2019-07-31 13:42

趁老婆出差下載交友軟體 配對結果讓他上網求救

2019-07-31 14:18

美國聯準會降息1碼 8月1日起停止縮表

2019-08-01 02:03

空服員躲在行李架 乘客：我在做夢嗎？

2019-07-31 19:34

他打開媽媽冰箱驚見女嬰屍 疑是自己親生姊姊

2019-07-31 10:29

家中出現「比成人手掌大」蜘蛛 她求救網友回：燒房子比較快

2019-07-31 20:47

早稻田高材生寫「買春部落格」爆紅 夢想成為第一AV男優

2019-07-31 18:51

波蘭小鎮9年無男嬰出生成「女兒國」 遺傳學家急解謎

2019-07-31 22:00

川普又嗆中 紐時：凸顯談判吃癟

2019-07-31 14:14

為何降息又提前結束縮表？Fed主席鮑爾發言要點一次看

2019-08-01 03:41

有性功能障礙卻讓親妹妹懷孕生子 男：只對她有感覺

2019-07-31 22:30

十年來首度降息+提前結束縮表 Fed決策要點一次看

2019-08-01 02:36

Fed「鷹式降息」 美股重挫300點

2019-08-01 03:56

美中談判提前結束？陸媒總編：今日協商高效率具建設性

2019-07-31 17:10

降息+停止縮表 3分鐘掌握Fed聲明全文與縮表操作計畫

2019-08-01 03:43

鑽石公園是真的！男子度假「撿」到2克拉 今年共發現296顆

2019-07-31 21:50

美史上最貴戰艦 福特號竟連彈藥升降機都沒好

2019-07-31 15:00

拜華為所賜 這檔水餃股成了美國最飆太陽能股

2019-07-31 13:56

美經濟強、失業率低、消費者信心高 Fed為何要降息？

2019-07-31 19:49

女童下體爆血沾尿布 檢查後竟是牠入侵「寄居」

2019-07-31 17:02

氣氛不佳？中美貿易談判 提早半小時結束 9月在美續談

2019-07-31 23:57

警控麥香雞堡被偷咬 真相曝光後他GG了

2019-07-31 21:55

穆勒辦不了川普 這個人一語道破原因

2019-07-31 21:52

「偉大國家 差勁領袖」這兩人被點名

2019-07-31 22:39

微軟與蘋果競爭如龜兔賽跑 如今角色互換

2019-07-31 20:07

洪水中的「深度報導」巴國記者只露出頭做報導

2019-07-31 11:14

千萬訂閱Youtuber飛行滑翔翼失事 失聯一天後找到屍體

2019-07-31 17:06

習近平表弟豪賭 澳洲警方調查是否洗錢滲透

2019-07-31 12:45

印度最大咖啡連鎖店創辦人確認身亡 疑因債務壓力尋短

2019-07-31 14:44

邊開砲邊貿談 紐時：凸顯川普進退兩難

2019-07-31 13:15

業餘駭客輕易入侵美國大銀行 震驚資安界

2019-07-31 22:51

不滿川普仇外 2教授設「粉紅蹺蹺板」跨越美墨高牆

2019-07-31 16:15

美中新一輪貿談結束 白宮：會談具建設性，9月續談

2019-07-31 22:11

川普不滿Fed僅降息1碼 推文「鮑爾讓我們失望」

2019-08-01 07:05

聯準會降息利多出盡 美股收黑道瓊指數跌333點

2019-08-01 04:47

強森不顧硬脫歐經濟風險 英鎊恐被推入近35年最低

2019-07-31 11:20

王毅：南海行為準則 磋商邁進關鍵一步

2019-07-31 19:19

Fed決策 川普又下指導棋

2019-08-01 01:28

聯準會堅持降息的理由…

2019-08-01 01:27
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top