道瓊重挫333點 Fed主席鮑爾削弱進一步降息預期

2019-08-01 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周三重挫，道瓊指數和標普500指數寫下兩個月來最大單日跌幅，因美國聯準會（Fed）雖一如預期進行10年來首次降息，但主席鮑爾削弱進一步降息的預期。

道瓊工業指數挫跌333.75點或1.23%，報26,864.27點；標普500指數下跌32.8點或1.09%，至2,980.38點；那斯達克指數下跌98.20點或1.19%，至8,175.42點。

鮑爾在利率決策後的記者會中表示，Fed此次降息並非一系列長期降息的開端。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示：「我認為鮑爾的言論引發美股挫跌，他暗示我們，降息一次就打住了。」

儘管周三出現賣壓，但三大股指7月月線均連續第二個月上漲。

投資人先前普遍預期Fed將降息25個基點，以防美中貿易戰拖累美國經濟成長放緩。美中最新一輪貿易談判在上海結束，雙方並未達成協議，但稱此次談判有建設性。

Refinitiv數據顯示，目前已有296家標普500指數成分股企業公布第2季財報，其中74.7%的獲利優於市場預期。分析師目前預計第2季獲利總體成長1.3%，高於本月初預計的成長0.3%。

蘋果延續漲勢，周三上漲2%，該公司服務和穿戴式裝置業務的成長完全抵銷了iPhone銷量下降的影響。

醫療保險公司Humana上漲4.3%，公司公布第2季獲利優於分析師預期，並上調了2019年財測。

電玩藝電上季營收優於預期，主因戰鬥類遊戲《APEX 英雄》（Apex Legends）大受歡迎，該公司股價上漲4.4%。

奇異股價下跌0.7%，該公司上季虧損，並宣布首席財務長Jamie Miller退休。