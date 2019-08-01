Fed「鷹式降息」令市場失望 美股重挫、美元竄升

2019-08-01 04:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



美國聯準會宣布降息1碼，31日美股由紅翻黑，三大指數都收低，道瓊指數下跌333點。 新華社 分享 facebook

美國聯準會（Fed）在台北時間8月1日凌晨2時宣布降息1碼，調降聯邦資金利率區間至2.00%-2.25%，為十年來首度降息，並提前結束縮減資產負債表，但主席鮑爾表示，這次降息是為了防範下行風險，而非象徵長期貨幣政策寬鬆循環的開端。這次決策被分析師形容為「鷹式降息」，美股應聲重挫，美元竄升至兩年高點。

根據Fed決策聲明，本月降息1碼後，展望仍面臨不確定性，將「採取適當行動」以延續經濟擴張，暗示今年底前可能會再降息，符合市場預期。

Fed也宣布8月1日起停止縮減資產負債表，較先前公布的時程提前了兩個月，瑞士信貸利率策略部門主管Johnathan Cohn表示，此舉令市場大感意外。

不過，這次降息決策有兩位官員提出異議，分別為堪薩斯市聯準銀行總裁喬治女士、與波士頓聯準銀行總裁羅森格倫，暗示Fed內部對於決策的歧見加深，提高了未來進一步降息的難度。

鮑爾在決策會後記者會上表示，Fed決策官員基本上把這次降息視為決策周期中的一次政策調整，「把政策調整至略為更寬鬆的立場很恰當」，「這不是長期降息循環的開端」，但他也說，「我不會說只會降息一次」。

Fed決策聲明與鮑爾的記者會談話所釋出的鴿派訊號，沒有華爾街期盼地那麼強烈，導致美股應聲重挫逾1%，道瓊工業指數大跌逾300點，標普500指數跌1.1%，為5月底以來最大單日跌幅。美元指數一度跳升0.7%至98.683，為兩年高點，紐約黃金現貨價格則跌1.2%，報每英兩1,413.43美元。

交易員已開始縮減今年底前Fed的降息幅度預測。Jefferies公司外匯部門主管Brad Bechtel指出，市場一些人原本期望Fed本月能降息2碼，最後Fed降了1碼，還有兩位官員提出異議、又強調決策展望取決於數據，這次決策有點偏向「鷹式降息」，Fed未預先承諾未來會再降息。

CIBC外匯策略部門主管Bipan Rai也說，Fed實施了「鷹式降息」，暗示9月降息仍非100%就會發生，讓美元看升。BMO全球匯市策略部門主管Greg Anderson認為，市場如今預期未來一年頂多只會再降息一到兩次，Fed犯下了「鷹式錯誤」，他將觀察鮑爾未來兩周是否又再改變論調，否則美元將迎來新的周期高點。