Fed「鷹式降息」 美股重挫300點

2019-08-01 03:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



美國聯準會決議降息1碼，調降聯邦資金利率區間至2.00%-2.25%，雖然暗示今年底前會再降息，但主席鮑爾表示，這次降息並非長期寬鬆循環的開端，美股應聲重挫，道瓊工業指數跌約300點。

鮑爾在記者會上表示，這次降息只是決策周期中的一次政策調整，決策仍取決於局勢發展，暗示今年稍後還不一定會降息，分析師與交易員也紛紛調降在這次降息後、Fed的降息幅度預估。

美股三大指數盤中應聲重挫0.7%至1%，道瓊工業指數跌約300點，標普500數也跌0.7%。美元指數則竄升0.7%至98.683，為兩年高點。