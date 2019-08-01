降息+停止縮表 3分鐘掌握Fed聲明全文與縮表操作計畫

2019-08-01 03:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）貨幣政策決策機構聯邦公開操作委員會（FOMC）決議降息1碼，調降基準的聯邦資金利率區間於2.00%-2.25%，為十年來首度降息，並且暗示今年還會再降，並宣布8月1日起停止縮減資產負債表，較原先公布的9月停止縮表提前，以下為FOMC本月決策聲明全文，以及Fed對於停止縮表操作的計畫：

●FOMC本月決策聲明全文

FOMC從6月會議以來收到的資訊顯示，勞動市場依然強勁，經濟活動持續以溫和的腳步擴張。平均而言，近幾個月來的就業成長始終穩健，失業率也保持在低點。

雖然家庭支出成長已比今年初回升，但企業固定投資成長始終疲軟。與去年同期相比的整體通膨率、與不計食品及能源的（核心）通膨率仍低於2%。基於市場的通膨補償指標依然低迷，基於調查的較長期通膨預期指標則變動不大。

為履行法定職責，委員會尋求促進充分就業和物價穩定。基於全球發展對經濟展望與受抑制通膨壓力的影響，委員會決定調降聯邦資金利率目標區間至2.00%-2.25%。此行動支持委員會的觀點，也就是經濟活動持續擴張、勞動市場情況強勁、以及通膨率接近委員會的2%對稱目標，是最可能的結果，但這種展望仍有不確定性。

委員會在思量聯邦資金利率目標區間的未來路徑時，將繼續監控未來經濟展望資訊的影響，並將採取適當行動以延續擴張，同時維持強勁的勞動市場、及接近委員會2%對稱目標的通膨率。

在決定聯邦資金利率目標區間未來的調整時機和幅度時，委員會將評估與促進充分就業及2%對稱通膨目標相關的經濟形勢，不管是已實現的、還是預期的經濟情況。這些評估也將考慮到廣泛資訊，包括勞動市況指標，通膨壓力與通膨預期指標，以及金融和國際動態的數據。

委員會也將在8月結束縮減聯邦準備體系公開市場操作帳戶（System Open Market Account）所持有的整體證券規模，比先前所提的（時程）提前了兩個月。

投票贊成FOMC本次貨幣政策行動的委員為：主席鮑爾、副主席威廉斯、鮑曼（Michelle W. Bowman）、布蘭納德（Lael Brainard）、博拉德（James Bullard）、克拉瑞達（Richard H. Clarida）、伊凡思（Charles L. Evans）、夸利斯（Randal K. Quarles）。投票反對行動的委員會為喬治（Esther L. George）以及羅森格倫（Eric S. Rosengren），兩人在本次會議偏好維持聯邦資金利率目標區間於2.25%-2.50%。

●Fed結束縮表的計畫：

8月1日起，調降超額準備金利率至2.1%。

8月1日起，Fed持有的美國公債到期本金將繼續投入美國公債市場，而持有的機構債券與機構抵押擔保證券（MBS）到期本金也將繼續投入市場。

Fed每月將把多達200億美元的機構債券與機構MBS的到期本金，再度投入美國公債，以約略符合在外流通各年期未到期公債的結構；超過200億美元的部分，將繼續投入機構MBS。基於操作原因而出現小幅的金額差異，在可接受範圍內。