為何降息又提前結束縮表？Fed主席鮑爾發言要點一次看

2019-08-01 03:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）在降息1碼，調降聯邦資金利率目標區間至2.00%-2.25%後，Fed主席鮑爾在說明決策時表示，降息是要防範未來的「經濟下行風險」，而非啟動長期貨幣政策寬鬆的訊號，美元盤中應聲升至兩年高點。

以下為鮑爾在記者會上的發言要點

●降息的原因與目的？

意在防範經濟下行風險，並推動通膨率更快重返Fed的2%對稱通膨目標。鮑爾說，美國經濟展望仍然看好，但全球成長、貿易政策的不確定性以及受抑制的通膨率，促使Fed重新評估情勢。他說，貿易政策不確定性造成的影響比Fed預期還大。

鮑爾指出，就業成長已比去年減緩，但仍高於維持失業率穩定的門檻，通膨率也應能回到2%目標，但全球的通膨停滯壓力仍在，讓Fed留意到通膨率回升的時點可能遭延後，這些是促使Fed降息的因素。

●降息的意義？

鮑爾認為，這次降息，只是決策週期中期的一次政策調整，把政策調整到更為寬鬆的環境是適當的。

不過，他在被問到這是否為長期降息循環的開始時回答，這並非一系列長期降息的開端。他說，Fed過去也曾在決策週期中期降息，決策將取決於不斷演進的數據與風險情況。

他也說，有必要幫助被「甩在後頭」的人，暗示Fed的決策思考已擴大考量到所得重分配議題。

●為何提前結束縮表？

鮑爾表示，提前結束縮表是主要是為了「簡化（政策）、並維持（政策的）一致性」。他也說，在決策時從未考慮到政治因素。