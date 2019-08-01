十年來首度降息+提前結束縮表 Fed決策要點一次看

2019-08-01 02:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）決議降息1碼，調降聯邦資金利率區間至2.00%-2.25%，為十年來首度調降基準利率，並暗示今年稍後可能還會再降，還宣布8月1日起停止縮減資產負債表，較先前公告的時程提前了兩個月，以下為Fed本次決策要點。

●降息並暗示還會再降

Fed決策聲明指出，基於全球發展的經濟展望、以及低迷的通膨壓力，Fed貨幣政策決策機構聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決定降息，經濟展望仍面臨不確定性。

Fed也表示，將繼續監控經濟情勢，但展望仍有不確定性，因此將「採取適當行動」維持美國經濟擴張，暗示最快可能9月就會再度降息。

●調降超額準備金利率：Fed也宣布調降超額準備金利率至2.1%。

●停止縮表

Fed表示，8月1日起停止縮減資產負債表，持有美國公債的到期本金將繼續投入市場，而每月的機構債券與抵押擔保證券（MBS）多達200億美元的到期本金，將投入美國公債市場，而超過200億美元的部分則將投入機構MBS市場。

路透指出，這個時程比先前公布的提前了兩個月；根據彭博資訊，Fed原訂9月底結束縮表。

●有兩人提出異議

堪薩斯市聯準銀行總裁喬治女士、與波士頓聯準銀行總裁羅森格倫對降息提出異議，希望能維持基準利率不變，這也是Fed主席鮑爾去年2月上任以來，首次有兩位以上的決策官員提出異議。

●市場反應

利率決策符合市場預期，提前結束縮表則讓市場意外。

不過，有兩位官員對降息決策提出異議，且其他今年沒有投票權的決策官員也可能反對降息，意味著Fed未來將繼續降息可能更難，導致市場認為這次是「鷹式降息」。