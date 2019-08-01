美6月通膨疲軟 有信心的消費者照買不誤

2019-08-01 01:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



美國消費者在進入夏季前仍以平穩的步調消費，且保持信心，但上月通膨依然疲軟，加深美國聯準會（Fed）8月1日降息的預期。

美國商務部7月30日公布，6月個人支出經季節調整後比5月上揚0.3%，符合預期，而Fed偏好的通膨指標PCE平減指數月增0.12%，低於達成Fed通膨目標2%所需的每月增溫步調。

另外，美國7月消費信心回升，顯示民眾依然對經濟充滿信心，儘管貿易緊張持續發酵導致全球成長放緩。美國經濟研究聯合會（Conference Board）的數據顯示，7月美國消費信心攀升至135.7，高於6月的124.3，這項數據是Fed官員召開決策會議前最後一項參考的主要經濟數據。

美國6月的個人支出及通膨數據大致符合經濟學家預期，不過仍不足以攔阻Fed調降聯邦基金利率的腳步，這項利率目前位於2.25%至2.5%的區間。

PNC金融服務集團首席金經濟學家富契爾表示，「這些經濟數據符合Fed長期持續告訴外界的題材，意即雖然看好基本面，但（經濟）依然有下行的可能性」。

德國投資銀行Berenberg首席經濟學家萊維表示，美國近幾個月的消費支出相當穩健，是驅動美國三分之二經濟活動的關鍵，也鞏固了第2季經濟成長率。儘管6月消費放緩，但這幾個月的就業市場緊俏和所得成長強勁，暗示了消費基本面依然是「這波經濟擴張以來最強勁」。

加州高空運動品牌High Energy Sports總經理柏格表示，公司在鋼索飛行（ziplining）、滑翔翼以及跳傘設備的事業成長旺到不行，運動及休閒活動的需求增加功不可沒。