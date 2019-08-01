全球基金經理人 增持現金

2019-08-01 01:27 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



路透調查顯示，全球基金經理人7月更謹慎，建議持股比重降到2017年初來最低，現金部位則升到五個月來最高。

美中互祭關稅的衝擊尚未緩和，受訪基金經理人對全球經濟展望仍表憂心，即使主要央行貨幣政策立場轉趨寬鬆把7月美股行情推升到新高峰。

債券殖利率下滑尚未驚動華爾街或國際股市，但基金經理人仍建議調降全球股票配置比重，平均降到占全球投資組合模型的45.7%，低於年初建議的48.5%，且為2017年3月來最低。

Via Nova投資管理公司總裁蓋爾說：「短期內謹慎看待股票有其道理，畢竟上半年股市已強彈，而且全球經濟減緩、貿易衝突再起，企業獲利成長停滯。再者，標普500大型股以外的市場乏人參與，凸顯這個挑戰。」

路透7月16日至30日訪調近40位歐洲、美國、英國和日本基金經理人與投資長，發現受訪者對前景更悲觀。建議現金配置從6月的6.1%提高到6.5%，顯著低於2月升抵四年高點的7.2%。建議持有的債券比重也調降，從6月的41.3%減為40.9%。

Gernerali投資夥伴公司投資長卡薩葛蘭說：「我們提高現金配置並降低對固定收益曝險…適逢央行寬鬆預期很高而利率水準很低之際。」基金經理人普遍認為，貿易戰未平息是最大風險。