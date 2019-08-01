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金融海嘯以來首見！美國聯準會降息1碼 8月1日起停止縮表

沙國股市 國際指數公司青睞

2019-08-01 01:27經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

沙烏地阿拉伯股市獲多家國際知名指數公司青睞，納入基準指數，使大量投資人湧入，也帶動沙國相關資產規模水漲船高。

倫敦金融時報報導，隨著MSCI、富時羅素、標普道瓊等指數編纂公司納入沙國股指，根據EPFR數據，全球共同基金及指數股票型基金（ETF）在沙國證交所Tadawul的投資金額，從年初的3.56億美元暴增至48億美元。

這個現象也反映出指數供應業者在全球金融市場指引投資人方向的能力。晨星全球ETF研究主管說：「資金流入的方向及強度都很顯著」，主因為沙國股市逐步被MSCI等其他指數公司納入。到下個月，沙國股市將占MSCI新興市場指數2.7%，完成今年稍早啟動的納入程序。

美國亞特蘭大的景順投信，以及貝萊德安碩分別是規模最大的兩支沙國ETF。景順單這個月就流入10億美元資金，推升總資產規模至23億美元，貝萊德安碩今年資產規模翻四倍至8.33億美元。

沙國股市以能源業及金融業為主，共有194家上市公司，最大公司包括沙烏地阿拉伯基本工業公司、沙烏地電信公司、拉傑赫銀行，還有其他許多在國際上較不知名的企業。過去12個月沙國股市上漲6.1%，表現勝過富時全世界指數近3個百分點。

沙國資金大舉流入，也象徵投資人對異議記者哈紹吉之死的擔憂已逐步淡去，並看好沙國「願景2030」的改造計畫。該計畫目標是將經濟多元化，降低仰賴傳統的油業及銀行業，並希望到2020年前增加45萬個民間就業機會，以降低失業率。

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