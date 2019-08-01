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金融海嘯以來首見！美國聯準會降息1碼 8月1日起停止縮表

亞洲面臨陸鋼供給過剩

2019-08-01 01:30經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

美加徵關稅，使亞洲面臨陸產鋼鐵供應過剩。 路透
美加徵關稅，使亞洲面臨陸產鋼鐵供應過剩。 路透
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美國去年對進口鋼鐵加徵關稅的措施，已把美國鋼市從世界區隔開來，也使亞洲面臨陸產鋼鐵供應過剩的局面。

日經新聞報導，全球鋼鐵協會數據顯示，全球粗鋼上半年產量較去年同期增加4.9%至9.25億噸，創下新高；中國大陸同期鋼鐵產量增加9.9%至4.92億噸，增幅超越全球平均值。

陸產鋼鐵激增代表北京當局削減鋼業過多產能的措施失效 ，鋼廠甚至出現新投資，例如中國寶鋼3號高爐已開工，年產能可超過1,000萬噸。

然而貿易戰已衝擊大陸汽車與其他工業買主的需求，促使大陸鋼廠向海外尋求買家。大陸鋼板今年頭五個月的出口成長8%。用於汽車等產品、銷往東亞市場的熱軋鋼捲價格則已跌至每噸550美元，低於去年10月的640美元。

艱困市況已迫使印尼最大鋼鐵業者Krakatau鋼鐵公司決定削減30%的核心人力。

與此同時，美國的鋼鐵關稅也促使俄羅斯土耳其產鋼鐵流向歐洲，衝擊歐洲鋼廠，例如英國鋼鐵公司（British Steel）5月宣告無力償債。全球鋼鐵龍頭阿賽洛米塔爾（ArcelorMittal）則計劃減產。

在亞洲難以吸收陸鋼產量之際，美國同樣陷入困境。川普政府祭出的鋼鐵關稅措施，起初以為有利於美國自家業者，但隨著貿易戰衝擊汽車等國內需求，美國鋼鐵產能再度減少，美國鋼鐵公司（U.S. Steel）上月宣布讓國內兩座高爐閒置，AK鋼鐵公司1月宣布年底關閉一座肯塔基州鋼廠。美國熱軋鋼捲價格已跌至每噸630美元左右，遠低於去年7月的每噸1,000美元。

根據經濟合作發展組織（OECD）的資料，全球去年鋼鐵產能達22.3億噸，預估2019至2021年還會成長多達5%，主要由中國與印度的鋼鐵業者帶動。

SMBC日興證券分析師山口敦表示：「鋼鐵產品顯然存在全球供應過剩的情況。」

俄羅斯北京土耳其
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