Fed決策 川普又下指導棋

2019-08-01 01:28 經濟日報 國際中心／綜合外電



美國總統川普希望聯準會能大幅降息，告訴媒體「我想看到立即停止量化緊縮 。」 美聯社 分享 facebook 美國聯邦準備理事會（Fed）預定台灣時間1日凌晨2時公布利率決策，在經濟不確定性升高情況下，各界幾乎認定聯準會會調降利率，果真如此，將是聯準會十多年來首度降息。但美國總統川普要的可不止如此，他希望聯準會降得更多。

川普31日稍早又下指導棋，要求更多的刺激經濟措施。他告訴媒體，「我想看到聯準會大幅降息，我想看到立即停止量化緊縮 。」「就我看來，他們太早行動（升息與量化緊縮），而且太過嚴厲，將我置於有些不利的地位。」。他再度表示：「 我對聯準會非常失望。」

在全球經濟因貿易不確定性而受創，以及企業投資走緩情況下，市場一面倒地預期，聯準會明天將會降息1碼。

聯準會因美國經濟持續成長，去年Fed決策機構聯邦公開市場操作委員會（FOMC）四度升息，最後一次是在去年12月。

如今美國經濟成長已進入第11個年頭，為史上最長的擴張期。在工作機會穩定增加、低失業率，以及資產價格上揚情況下，經濟學家對於美國經濟現況是否需要降息的刺激，各家看法分歧。

聯準會主席鮑爾一再成為川普的標靶，他也發出訊息暗示聯準會可能降息，原因包括川普與中國、歐洲的貿易戰，已讓企業投資劇減。

一般來說，降息將降低債券實質報酬率的競爭力，確實比較容易刺激股市。但這並不意味著好的經濟政策永遠都是要降息，而且美國總統川普似乎也正是這麼想。

川普已將股市的表現當做是衡量自己政績的一個績效指標，這早已是一項公開的秘密。他曾一再表示，要是Fed不緊縮貨幣政策，美股道瓊工業指數會比現在高出1萬點，美國經濟將成長4%。