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金融海嘯以來首見！美國聯準會降息1碼 8月1日起停止縮表

東協外長會…美中角力戰場

2019-08-01 01:27經濟日報 編譯陳韋廷／綜合外電

第52屆東協外長會議31日在泰國首都曼谷登場，東協與美中日韓俄等國外長齊聚一堂，討論包含自由貿易和地緣政治局勢等諸多議題。美國國務卿龐培歐表示，他與日本及南韓外交部長會面時，將鼓勵華府的亞洲兩大盟國日韓在外交爭端中，「找到前進的道路」。

此一場合也成為美中角力的最新戰場，因龐培歐準備表示，面對中國大陸在主權爭議海域與空域的軍事野心，美國仍是亞太地區的重要力量。

龐培歐預定將分別與日韓外長會面，接著在曼谷登場的東協區域論壇場邊舉行三方會談。他抵達曼谷前表示，將會晤日、韓兩國外長，並「鼓勵他們找到前進的道路」， 「他們都是我們最好的夥伴...與我們密切合作，合力推動北韓非核化。因此若我們能協助這兩個國家找到共處之道，我們絕對會認為這對美國來說至關重要。」

日本先前已對一些高科技原料加強管制，被視為是對南韓法院判決日本企業須就二戰時期強徵勞工一事賠償所做出的回應。兩國都揚言將採取貿易行動，可能衝擊全球半導體供應鏈，兩國關係無疑降至1965年正常化以來新低點。

除此以外，南海爭議和朝鮮半島無核化等傳統衝突熱點，預料也將是會談的焦點。此外，龐培歐此行主要任務是傳遞美國仍會投入亞洲事務的訊息，即便中國的政治、經濟與軍事力量控制著當地。

龐培歐預計1日跟大陸外長王毅舉行會談，兩人料將針對美中貿易與南海自由航行等議題進行討論。

龐培歐曼谷東協
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