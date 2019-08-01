歐元區上季GDP成長腰斬

2019-08-01 01:28 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



歐元區第2季經濟成長率腰斬，7月通膨率是17個月來最低，為全球成長敲響警鐘。 歐新社 分享 facebook 歐元區第2季經濟成長率腰斬，7月通膨率是17個月來最低，為區內經濟展望惡化再添例證，也為全球成長敲響警鐘，歐洲央行（ECB）進一步推出貨幣寬鬆措施刺激經濟的機率隨之升高。

歐盟統計局31日公布的初步數據顯示，歐元區第2季國內生產毛額（GDP）季比成長率為0.2%，比第1季的0.4%減半，與經濟學家預測相符。年比成長率1.1%，比第1季的1.2%減速，是逾五年來最弱表現。

成長動能減弱反映在消費者物價上。根據初步數據，歐元區7月消費者物價指數年比增幅為1.1%，是2018年初以來最低；剔除食物和能源的核心CPI攀升1.1%；再剔除菸酒則只增0.9%。以上數據都比6月趨緩。

通膨率走下坡，與ECB訂在略低於2%的目標漸行漸遠，強化市場對9月ECB擴大放鬆貨幣政策的期待。

最新歐元區GDP報告與區內大型經濟體所見趨勢呼應：德國、法國、西班牙、奧地利和比利時成長都趨緩，義大利則停滯不前。德國GDP數據8月中出爐，但歐元區GDP估計值通常納入一些德國統計局提供的經濟數據。

相較之下，美國經濟表現顯得較強勁，若以季比年率來看，美國上季GDP成長2.1%，歐元區僅成長0.8%。但從世界各地經濟降溫可見第2季全球經濟普遍疲軟，證明聯準會（Fed）對海外需求疲弱可能影響美國成長的顧慮有其根據。

歐洲經濟減速與製造業景氣減緩和全球貿易緊張情勢升高有關，近幾周來，歐洲企業獲利預警頻傳，大致歸咎於貿易戰和全球成長減弱。德國漢莎航空貨運部門更陷入兩年半來首見虧損。

尚未見情勢即將好轉的跡象。新一輪美中貿易談判31日在上海結束，看不出任何顯著進展。中國大陸企業財報也拼貼出一幅晦暗景象。迄今已發表上半年財測的1,600多家公司中，約40%預測獲利下滑。