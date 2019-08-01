碳價漲+環保法 重傷業界

2019-08-01 01:30 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



最新報告顯示，全球20大鋼鐵業者的減排步調不如預期，預料無法達成控制全球暖化增溫在攝氏2度內的目標，業者可能面臨碳定價上漲促使成本升高和更嚴苛的排放規定。

國際碳揭露計畫（CDP）公布，占全球三成鋼鐵產量的全球20大業者，預料2050年前的減排幅度不到50%，低於國際能源署（IEA）設立目標65%。

根據報告，這些鋼鐵大廠可能面臨排廢落後環保監管法規及成本上升等處境。若全球暖化的增溫幅度在攝氏2度以內，到2040年前每噸碳定價將上漲至100美元，這些企業的成本平均將提高14%，各家業者衝擊不一。