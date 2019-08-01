越南示警 兩年後嚴重缺電

2019-08-01 01:30 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



越南2021年起恐將面臨嚴重缺電。 路透 分享 facebook 越南工業貿易部31日向路透表示，越南2021年起恐將面臨嚴重缺電，因為建設新電廠的速度趕不上電力需求的增長。而缺電可能使外資卻步，對越南這個美中貿易戰最大受惠國形成不小隱憂。

越南工貿部透露，國內電力需求將於2021年超出供給，缺口達66億千瓦小時（kWh），到2023年前缺口將進一步擴大至150億kWh，等同於屆時全國電力需求的5%。雪上加霜的是，許多越南能源計畫都面臨長時間延宕。

分享 facebook 越南國營媒體6月報導，越南62座發電量達200MW以上的電廠計畫，高達47座延遲，有些甚至比原定時程落後至少兩年。越南其他發電的困境，還包括最便宜的水力發電資源已利用殆盡，且國內天然氣的蘊藏也逐步下滑。

工貿部聲明表示，開發商面臨的難題，包括難以在國內取得資金，政府也對外國貸款的擔保設限。越南平均每年必須投資67億美元，才能將2016年至2030年間的每年發電量提升10%。而這是一項很大的挑戰，因為以越南現在低廉的電價，業者難以獲利。

根據政府數據，越南人口達9,600萬人，且出口暢旺、外國投資興盛，每年經濟成長率達約7%，在這樣的背景下，越南發電量必須從現行的4.86萬MW大幅提高，逐步在2020年前提升至6萬MW、在2030年前升至12.95萬MW。

世界銀行去年也說，越南在2030年前須為能源建設投資高達1,500億美元，比2010以來的投資額800億美元高出近一倍。

至於越南未來發電主力，仍將由燃煤發電廠擔綱。工貿部主管說，到2030年火力發電占比將從2020年的49.3%提高到53.2%，水力發電則大幅下降，從2020年的逾25%降至12.4%。天然氣發電占比幾無變動，維持近17%，再生能源則由6.5%升至10.7%。