微軟與蘋果競爭如龜兔賽跑 如今角色互換

2019-07-31 20:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



蘋果執行長庫克面臨旗艦產品iPhone銷售下滑、拖慢公司營收成長的挑戰。美聯社 分享 facebook 微軟與蘋果競爭長達數十年，從個人電腦（PC）一路纏鬥到智慧手機乃至於雲端運算時代，期間兩者各有起落、互有超前。觀察家形容這兩大科技巨人的市場爭霸戰有如長期的龜兔賽跑，只是如今角色已互換：庫克掌舵的蘋果如今成長腳步慢如龜速，納德拉領軍的微軟則蛻變為脫兔。

路透熱點透視專欄作家薩巴（Jennifer Saba）31日撰文表示，新的劇情仍在發展中，好戲還有得演，最後會由誰在這場延長賽中勝出，仍在未定之天。

蘋果公司於美股30日盤後公布的財報顯示，在止於6月29日的一季，營收較去年同期成長1%至540億美元。旗艦產品iPhone營收滑落12%。新興的服務事業營收成長13%是個亮點，但因營收占比僅五分之一，仍不足以抵銷智慧手機事業的疲態。最新財報數據優於分析師預期，激勵蘋果股價30日盤後上漲逾3%。

與最近營收成長和股價漲幅兩得意的微軟相比，蘋果顯得像是落後者。微軟財報顯示上季營收成長12%至340億美元，反映更多企業客戶採用微軟的Azure雲端服務，線上版Office套餐軟體的訂戶也持續成長。

不僅如此，微軟在股價市值爭霸戰中也後來居上，超越率先突破1兆美元大關（現已失守）的蘋果。今年來微軟股價大漲39%， 市值將近1.1兆美元，躍為全球最有價值上市公司。若把股利納入計算，微軟過去12個月來帶給股東的總回報率達36%，是蘋果的三倍。用同一指標衡量但把時間拉長到過去五年來看，微軟依然擊敗蘋果。

微軟與蘋果之爭可回溯到數十年前。在創辦人蓋茲領導下，微軟在PC作業系統市場稱霸，卻也惹來美國反托辣斯當局的關切，試圖將微軟分拆。蓋茲最後雖保全微軟完整無缺，卻也付出高昂的代價——與行動革命失之交臂。微軟後來企圖在智慧手機市場急起直追，推動一連串所費不貲、效果卻令人質疑的收購案，包括以72億美元的大手筆併購諾基亞（Nokia），另以60億美元置下數位廣告商 aQuantive。

目前為止，並無跡象顯示蘋果執行長庫克會重蹈微軟的覆轍。儘管蘋果此刻坐擁1,020億美元的現金，卻很少砸重金從事大型併購。果真採取行動時，例如上周以10億美元買下英特爾的智慧手機數據機晶片事業，以及參與投資軟體銀行（SoftBank）的「願景基金2號」（Vision Fund 2），金額相對而言並不大。蘋果可望持續這種穩而健的步伐，短期內可能被微軟的鋒芒蓋過。