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美經濟強、失業率低、消費者信心高 Fed為何要降息？

2019-07-31 19:49經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

美國聯準會Fed）預定台灣時間8月1日凌晨2時公布利率決策，各界幾乎認定這次將宣布降息。目前美國經濟強勁、失業率處於歷史低點，而且消費者信心高昂，那麼，為什麼聯準會要降息？

有一種說法是：藉由降息，Fed可以增加過去幾年成長太慢的貨幣供給量，這比Fed手上可動用的任何工具更有助於維持經濟成長。

約翰霍普金斯大學經濟學教授、卡托研究所（Cato Institute）「受困貨幣計畫」（Troubled Currencies Project）主任漢克（Steve Hanke）說：「大家都關注利率，但這是看錯重點」， 「這完全與貨幣供給成長有關，而這才是推動名目GDP改變的因素。」

漢克認為，流通的紙鈔和硬幣以及銀行帳戶的數量每年增加4.8％，雖比去年10月的3.5％高出一些，但「更多一點可能會有一些好處 。」

他並表示，美國經濟沒有過熱，使Fed在「國際風暴雲」（包括貿易不確定性、英國可能無協議脫歐及中國大陸經濟成長放緩）出現前，擁有放鬆貨幣政策的空間。

漢克說，美中貿易戰可能傷害全球經濟，美國也蒙受其害，尤其是兩國相互加徵關稅。

他還說：「美國對這件事情的想法完全錯誤。」「我們有一位商人總統，而大多數商人都不了解國際經濟。」

為因應全球經濟趨緩，Fed主席鮑爾已暗示，將會在Fed結束兩天政策會議時降息。

降息將削弱美元匯價，可能使美國出口的商品更具競爭力，這就是美國總統川普政府一直主張美元貶值的原因。

但漢克提醒川普政府勿干預Fed的決策。他警告說，「除非計畫周密、協調良好，否則片面干預是無用的」。

各界幾乎認定Fed於台灣8月1日凌晨2時將宣布降息，有學者認為Fed可藉此增加貨...
各界幾乎認定Fed於台灣8月1日凌晨2時將宣布降息，有學者認為Fed可藉此增加貨幣供給量，更有助於維持經濟成長。美聯社
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