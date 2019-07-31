搶救觀光業！ 斯里蘭卡開放多國免簽

2019-07-31 19:37 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



因應近期恐攻引起的觀光危機，斯里蘭卡政府決定向旅客開放門戶！年初被「孤獨星球」個人旅遊指南列為2019年最適合參訪的國家的斯里蘭卡，自復活節遭恐攻案後即一蹶不振，政府日前決定開放免費簽證給來自近50個國家的旅客，希望再現昔日觀光業的榮景。

根據《路透社報》報導，斯里蘭卡政府31日宣佈，將開放免費簽證給來自包括中國、印度、美國、澳洲、馬來西亞、多數歐洲國家在內的48國旅客（不包括台灣）。觀光部官員表示：「這樣的優惠會先持續6個月，接下來政府再進一步評估這段期間簽證利潤的損失。」

今年4月2日時，斯里蘭卡經歷了嚴重的炸彈客的恐攻。《美聯社》報導指出，這起案件造成超過250人死亡，其中有來自42個國家的旅客，震驚全球。在這起悲劇發生後，各國紛紛對斯里蘭卡發起旅遊警告，重創了斯國的觀光產業。光是今年5月，斯里蘭卡的單月觀光客人數就少了70.8%，是該國十年來首見的窘境。

斯里蘭卡向來以錫吉里耶古城、亞拉野生動物園和亭可馬里海灘等觀光景點聞名，政府希望這個政策再度刺激觀光業的發展。觀光業是斯里蘭卡的命脈產業，也是該國成長最快速的產業，在去年主要靠著外匯、紡織業和服飾業貢獻了國內排名第三多的外幣收入，觀光收入佔國內GDP的4.9%。。

可惜好景不長，受到四月恐攻案的影響，各國旅客紛紛避開斯里蘭卡，使得斯國今年上半年觀光業的營收較去年同期下滑了13.4%。

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