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美中談判提前結束？陸媒總編：今日協商高效率具建設性

2019-07-31 17:10經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

在上海舉行的新一輪美中貿易磋商今天（31日）告一段落，而且會議似乎提前終止。不過隨後中國大陸官媒色彩濃厚的「環球時報」總編輯胡錫進在推特表示，美中談判代表進行了有效率且具建設性的深入交流。

胡錫進在推文中表示：「據我所知，中國與美方代表進行了一次有效率、具建設性的深入交流。雙方談到增加採購美國農產品，美方同意為此創造有利條件。他們將進一步舉行協商。」

胡錫進在稍早一則推文中表示，就他所知，美中談判氣氛良好，但他未說明消息來源。

包括美國財政部長米努勤和貿易代表賴海哲在內的美方代表團，今天下午結束與中國國務院副總理劉鶴等中方代表在西郊賓館的協商，美國官員隨後啟程前往機場。雙方官員尚未發表公開談話。

不過，美中貿易談判團隊在上海時間13時37分左右合照留念，明顯較原先安排的14時15分合照時間提前。這也代表雙方的會議可能提前結束，讓外界推測可能沒有重大進展。

另一名消息人士透露，關於中方30日晚間於和平飯店宴請美方代表團，晚宴的氣氛就是建立融洽關係，無任何談判內容。

就在晚宴開始之際，川普發表了一系列抨擊中國的推文，表示中國不願購買美國農產品，而且還在繼續「掠奪」美國。但中國大陸官方的《人民日報》 隔日就發表評論回應，表示中國沒有「掠奪」美國的動機，更沒有「掠奪」的舉動，中方不可能無原則讓步。

美中貿易代表團合影，由左至右依序為美國財長米努勤、中國國務院副總理劉鶴與美國貿易...
美中貿易代表團合影，由左至右依序為美國財長米努勤、中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲。（圖／路透）
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美中貿易代表團合影，左一、左二分別為美國財長米努勤與美國貿易代表賴海哲，右一為中...
美中貿易代表團合影，左一、左二分別為美國財長米努勤與美國貿易代表賴海哲，右一為中國國務院副總理劉鶴。（圖／路透）
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