親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

郭台銘搭私人專機回來了 幕僚透露回台第一步

被中共逼到快不能呼吸！46％港人絕望 想移民台灣

為環保犧牲小確幸！這家知名飯店不供應小瓶裝盥洗用品

2019-07-31 15:42聯合報 記者田思怡╱即時報導

洲際飯店集團30日宣布，將把小瓶裝的盥洗用品改為大罐裝。取自洲際飯店集團
洲際飯店集團30日宣布，將把小瓶裝的盥洗用品改為大罐裝。取自洲際飯店集團
分享
收集小瓶裝的盥洗用品是許多人住飯店的小確幸之一，不過，從現在開始，這家全球連鎖飯店的住客將少了這項小小的福利：小瓶裝的洗髮精、潤髮乳、沐浴精和其他盥洗用品。

總部設在英國的洲際飯店集團（InterContinental Hotel Group）是全球最大的連鎖飯店之一，在世界各地擁有5600多家飯店、近84萬3000個房間。該集團30日宣布，2021年之前將在旗下所有飯店供應可補充的大瓶裝盥洗用品，以減少塑膠廢棄物，估計每年可以減少2億個小塑膠瓶。

集團執行長巴爾（Keith Barr）表示，該集團去年宣布在2019年年底之前全面停用一次性塑膠吸管，但這只是小小的一步，下一件大事是淘汰一次性盥洗用品。

洲際飯店集團旗下品牌包括假日飯店（Holiday Inn）、金普頓（Kimpton）、六善（Six Senses）、洲際飯店、皇冠假日酒店（Crowne Plaza）、駐橋套房飯店（Staybridge Suites）等，部分飯店已不供應小瓶裝盥洗用品。

奢華的六善飯店、度假村和Spa使用可補充的陶瓷罐裝大容量盥洗用品；金普頓和1000多家假日飯店也改用大瓶裝。

巴爾說，住客的反應非常正面，「我偶而會接獲一位想把小瓶裝帶回家的住客投訴，我很樂於接到這些投訴，因為我知道，我們為了環保做了對的事。」

康乃爾大學飯店行政學院教授德夫（Chekitan Dev）表示，他預期部分住客會對這項改變有怨言。

他說，他的研究顯示，83%飯店住客期望使用小瓶裝盥洗用品，86%會去使用。反觀只有42%期待使用大罐裝的盥洗用品，24%會去使用。

不過，他說，隨著飯店的主要客群從嬰兒潮代轉變為千禧世代，環保已是選擇飯店的十大必備條件之一，他預期盥洗用品從小瓶裝改為大罐裝終將成為受歡迎的全球標準規格。

洲際飯店集團30日宣布，將把小瓶裝的盥洗用品改為大罐裝。取自洲際飯店集團
洲際飯店集團30日宣布，將把小瓶裝的盥洗用品改為大罐裝。取自洲際飯店集團
分享

吸管沐浴小確幸
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

不怎樣的駭客卻駭進Capital One 金融高牆不堪一擊？

2019-07-31 15:26

變性女駭客駭進Capital One 想進精神病院自保

2019-07-31 15:27

拜華為所賜 這檔水餃股成了美國最飆太陽能股

2019-07-31 13:56

騙中騙！騙徒設Equifax假網站 想騙求償者個資

2019-07-31 15:35

如何防止個資被竊 專家建議「凍結信用報告 」

2019-07-31 15:31

更改密碼、凍結帳戶 Capital One客戶5步驟自保

2019-07-31 15:30

印度最大咖啡連鎖店創辦人確認身亡 疑因債務壓力尋短

2019-07-31 14:44

脫歐後貿易機會 英國放眼東南亞

2019-07-31 14:44

憂心硬脫歐 英汽車業投資縮水70％

2019-07-31 14:43

影／蘋果財報優於預期 庫克：史上最好第三季

2019-07-31 13:38

蘋果上季獲利、本季財測 雙優於預期

2019-07-31 13:18

脫歐後的貿易機會哪裡找？ 英國放眼東南亞

2019-07-31 11:58

聯準會即將宣布利率調整 市場料降一碼川普要更多

2019-07-31 11:20

強森不顧硬脫歐經濟風險 英鎊恐被推入近35年最低

2019-07-31 11:20

禁不禁華為？ 加拿大：10月大選後再說

2019-07-31 11:11

憂心無協議脫歐 英國上半年汽車業投資重摔逾70％

2019-07-31 09:54

蘋果財報後電話會議 5大重點一次看

2019-07-31 08:40

遊戲機晶片需求不如預期 AMD料本季營收令市場失望

2019-07-31 07:46

日本三菱航空野望：客機製造「SpaceJet」稱霸天空？

2019-07-31 00:47

UA拉警報 下修北美財測

2019-07-30 23:45

陸菲雙印 可能跟進降息

2019-07-30 23:45

英相對歐盟下最後通牒 強森揚言不重啟脫歐談判 英鎊急貶

2019-07-30 23:45

日女性就業數 突破3,000萬

2019-07-30 23:45

美企財報驚喜 沖淡美股焦慮

2019-07-30 23:45

美二大經濟指標 穩中偏弱

2019-07-30 23:45

任天堂上季獲利減10%

2019-07-30 23:44

陸研擬網安新規 外商緊張

2019-07-30 23:44

美國運動服飾品牌UA下修北美財測 股價暴跌13%

2019-07-30 20:27

阻止被日本踢出「白色名單」 韓求助東協

2019-07-30 15:36

長工時已褪流行 2030年每周只需工作15小時

2019-07-30 15:03

Capital One銀行遇駭 上億資料外洩

2019-07-30 14:35

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

轎式休旅車 在美買氣降溫

2019-07-30 00:04

陸汽車市場萎縮 外國車廠恐撤離

2019-07-30 00:03

荷蘭食品外送大咖 併英同業

2019-07-30 00:03

亞馬遜想買印度Uber Eats

2019-07-30 00:03

五國信評機構 歐投不信任票

2019-07-30 00:02

雙利空重擊 韓股淪亞洲病夫

2019-07-30 00:02
看更多

熱門文章

女子參加歡樂趴遇槍擊案 傲人上圍內衣竟救了她命

2019-07-30 20:30

川普延後售台F-16戰機 美議員控：把台灣當美中貿易談判籌碼

2019-07-30 21:46

貿易談判前夕 習喊話：打好化險為夷主動戰

2019-07-31 00:07

女度假前紋眉竟慘變「憤怒鳥」 11萬海島旅遊直接泡湯

2019-07-30 21:44

他打開媽媽冰箱驚見女嬰屍 疑是自己親生姊姊

2019-07-31 10:29

男捐贈母親遺體給研究中心 竟用於軍方爆炸測驗

2019-07-31 13:42

憂英國硬脫歐 北愛爾蘭、蘇格蘭喊「脫英」

2019-07-30 22:02

韓國棒球賽KissTime捕捉小兄妹 哥哥強吻妹妹全場尖叫

2019-07-30 19:43

趁老婆出差下載交友軟體 配對結果讓他上網求救

2019-07-31 14:18

獨自住房以為老公抱手臂 婦人眼睛一睜忽見青蛇纏身

2019-07-30 17:01

京都動畫縱火案 嫌犯曾投稿小說參賽但落選

2019-07-30 23:11

印尼拒收洋垃圾 廢棄物貨櫃退回法國香港

2019-07-30 17:21

影／新加坡用機器人煮湯麵 45秒做好一碗

2019-07-30 17:55

美韓軍演下周登場 北韓今早再發射數枚飛彈

2019-07-31 07:09

離婚後求復合不成 狠母親手溺死雙胞胎

2019-07-30 17:21

川普警告中國 別想拖到美國大選後達成貿易協議

2019-07-30 20:06

人頭當足球！巴西監獄幫派屠殺57死

2019-07-30 23:51

蘋果財報後電話會議 5大重點一次看

2019-07-31 08:40

邊談判邊開砲 川普推文批中國占便宜

2019-07-31 00:09

美國股市臨Fed決策日連二日下跌 科技股中川普箭落馬

2019-07-31 06:36

美國運動服飾品牌UA下修北美財測 股價暴跌13%

2019-07-30 20:27

美要求新一期防衛費南韓分擔50億美元 引發韓媒關注

2019-07-30 16:29

川普對中國放話 美股早盤「嚇」跌

2019-07-30 21:54

強森脫歐協議 蘇格蘭：恐帶來災難

2019-07-30 18:10

拜華為所賜 這檔水餃股成了美國最飆太陽能股

2019-07-31 13:56

蘋果本季營收預測高於分析師預期 新iPhone表樂觀

2019-07-31 06:18

遊戲機晶片需求不如預期 AMD料本季營收令市場失望

2019-07-31 07:46

觸貿易談判楣頭？川普批中國沒履諾 美股期指跌

2019-07-30 20:23

洪水中的「深度報導」巴國記者只露出頭做報導

2019-07-31 11:14

美國將繼續對中、台等六國部分進口鋼品實施反傾銷關稅

2019-07-31 06:51

習近平表弟豪賭 澳洲警方調查是否洗錢滲透

2019-07-31 12:45

駐韓軍費又要調 美國開價50億美元

2019-07-30 23:58

貿易談判北京採拖字訣 川普：別想拖到美大選後

2019-07-30 22:47

美企財報驚喜 沖淡美股焦慮

2019-07-30 23:45

北韓今晨再度試射兩枚短程飛彈 飛行250公里

2019-07-31 08:17

日本平均壽命創新高 女87.32歲男81.25歲

2019-07-30 16:41

中美上海貿談「恐陷針鋒相對」

2019-07-31 00:07

憂硬脫歐 蘇格蘭、北愛喊脫英

2019-07-30 23:50

川普反法西斯發言惹議 Cuso標籤瘋傳

2019-07-30 18:09

UA拉警報 下修北美財測

2019-07-30 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top