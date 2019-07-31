為環保犧牲小確幸！這家知名飯店不供應小瓶裝盥洗用品

2019-07-31 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



洲際飯店集團30日宣布，將把小瓶裝的盥洗用品改為大罐裝。取自洲際飯店集團 分享 facebook 收集小瓶裝的盥洗用品是許多人住飯店的小確幸之一，不過，從現在開始，這家全球連鎖飯店的住客將少了這項小小的福利：小瓶裝的洗髮精、潤髮乳、沐浴精和其他盥洗用品。

總部設在英國的洲際飯店集團（InterContinental Hotel Group）是全球最大的連鎖飯店之一，在世界各地擁有5600多家飯店、近84萬3000個房間。該集團30日宣布，2021年之前將在旗下所有飯店供應可補充的大瓶裝盥洗用品，以減少塑膠廢棄物，估計每年可以減少2億個小塑膠瓶。

集團執行長巴爾（Keith Barr）表示，該集團去年宣布在2019年年底之前全面停用一次性塑膠吸管，但這只是小小的一步，下一件大事是淘汰一次性盥洗用品。

洲際飯店集團旗下品牌包括假日飯店（Holiday Inn）、金普頓（Kimpton）、六善（Six Senses）、洲際飯店、皇冠假日酒店（Crowne Plaza）、駐橋套房飯店（Staybridge Suites）等，部分飯店已不供應小瓶裝盥洗用品。

奢華的六善飯店、度假村和Spa使用可補充的陶瓷罐裝大容量盥洗用品；金普頓和1000多家假日飯店也改用大瓶裝。

巴爾說，住客的反應非常正面，「我偶而會接獲一位想把小瓶裝帶回家的住客投訴，我很樂於接到這些投訴，因為我知道，我們為了環保做了對的事。」

康乃爾大學飯店行政學院教授德夫（Chekitan Dev）表示，他預期部分住客會對這項改變有怨言。

他說，他的研究顯示，83%飯店住客期望使用小瓶裝盥洗用品，86%會去使用。反觀只有42%期待使用大罐裝的盥洗用品，24%會去使用。