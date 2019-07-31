為環保犧牲小確幸！這家知名飯店不供應小瓶裝盥洗用品
收集小瓶裝的盥洗用品是許多人住飯店的小確幸之一，不過，從現在開始，這家全球連鎖飯店的住客將少了這項小小的福利：小瓶裝的洗髮精、潤髮乳、沐浴精和其他盥洗用品。
總部設在英國的洲際飯店集團（InterContinental Hotel Group）是全球最大的連鎖飯店之一，在世界各地擁有5600多家飯店、近84萬3000個房間。該集團30日宣布，2021年之前將在旗下所有飯店供應可補充的大瓶裝盥洗用品，以減少塑膠廢棄物，估計每年可以減少2億個小塑膠瓶。
集團執行長巴爾（Keith Barr）表示，該集團去年宣布在2019年年底之前全面停用一次性塑膠吸管，但這只是小小的一步，下一件大事是淘汰一次性盥洗用品。
洲際飯店集團旗下品牌包括假日飯店（Holiday Inn）、金普頓（Kimpton）、六善（Six Senses）、洲際飯店、皇冠假日酒店（Crowne Plaza）、駐橋套房飯店（Staybridge Suites）等，部分飯店已不供應小瓶裝盥洗用品。
奢華的六善飯店、度假村和Spa使用可補充的陶瓷罐裝大容量盥洗用品；金普頓和1000多家假日飯店也改用大瓶裝。
巴爾說，住客的反應非常正面，「我偶而會接獲一位想把小瓶裝帶回家的住客投訴，我很樂於接到這些投訴，因為我知道，我們為了環保做了對的事。」
康乃爾大學飯店行政學院教授德夫（Chekitan Dev）表示，他預期部分住客會對這項改變有怨言。
他說，他的研究顯示，83%飯店住客期望使用小瓶裝盥洗用品，86%會去使用。反觀只有42%期待使用大罐裝的盥洗用品，24%會去使用。
不過，他說，隨著飯店的主要客群從嬰兒潮代轉變為千禧世代，環保已是選擇飯店的十大必備條件之一，他預期盥洗用品從小瓶裝改為大罐裝終將成為受歡迎的全球標準規格。
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