騙中騙！騙徒設Equifax假網站 想騙求償者個資

2019-07-31 15:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合30日電



Equifax用戶展開求償，騙徒推假網站。 路透社 分享 facebook 信評公司Equifax因2017年資料大規模外洩遭罰7億元；聯邦貿易委員會(FTC)警告，詐騙分子迅速利用這項協議，設立看似Equifax的假官方網站，希望騙取符合其中4億2500萬元申請資格、共計約1億4700萬名申請者的個資。

若民眾要確保不會誤將敏感財務資訊傳送到假網站，建議從聯邦貿易委員會設立的Equifax頁面進入申請。聯邦貿易委員會提醒民眾，消費者申請賠償時絕不需要支付申請費用，若有人致電督促盡快申請賠償，十之八九是詐騙。

聯邦貿易委員會29日在推特警告民眾最新詐騙，「請注意自稱是Equifax和解賠償網站的假網站，為確保您進入合法網站，請由聯邦貿易委員會的Equifax頁面ftc.gov/Equifax進入。」

聯邦貿易委員會副董事亞特里森(Michael Atleson)也在網誌上表示：「你還不知道嗎？很多人可能已開始推出假網站，偽造成看似Equifax官方和解申請網站。」

聯邦貿易委員會和亞特里森都建議消費者只從聯邦貿易委員會提供的真正連結進行申請。

亞特里森指出：「還要記得幾件事，您絕不需要為此福利政策支付申請費，任何致電要求您申請賠償的人幾乎都是詐騙分子。」

民眾可在賠償網站上確認自己是否符合申請資格，首先在和解機構經營的網站上(不是Equifax官網)輸入姓氏與社會安全碼後六碼，網站若告知個人資訊遭資料外洩影響，則可申請賠償；或者可致電和解機構1-833-759-2982詢問。

消費者受到資料外洩影響，有權獲得高達10年的免費信用監督(credit monitorng)，或者免費申請信用報告機構Experian提供至少四年的監督服務；若民眾已有信用監督服務，也可申請高達125元的現金賠償。