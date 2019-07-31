如何防止個資被竊 專家建議「凍結信用報告 」

2019-07-31 15:31 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



非Capital One銀行客戶，該如何確保安全？ 美聯社 分享 facebook Capital One銀行宣布遭駭，上億信用卡申請者資料外洩後，專家建議即使不是該銀行的客戶，也足以讓人心生警惕，必須採取自保行動。

CreditCards.com行業分析師泰德．羅斯曼(Ted Rossman)：「太多資訊外洩事件需要假設你的個人資料已遭外洩；而且這肯定不會是最後一次，所以現在就該採取防禦行動。」

羅斯曼建議民眾，「凍結自己的信用報告，更改密碼，並監控自己的信用報告，以查找任何看似可疑訊息。」

信貸專家、亞特蘭大Ulzheimer集團總裁歐哉莫（John Ulzheimer）也表示，某種程度而言，若駭客獲得你的任何個人訊息，都值得關注。而要阻止欺詐者使用你的個人資料從任何銀行獲得貸款或信用卡，最佳作法是凍結你的信用報告。

這種做法通常會阻止外人取得你的檔案，詐騙者就很難使用你的個人資料開設金融帳戶，因為潛在貸款人將無法檢查你的信用報告以批准該申請。歐哉莫表示，「它在實質上阻止了申請過程，阻止他人以你的名義開設帳戶。」

去年9月生效的聯邦法律，禁止信用報告公司向消費者收取信用凍結（或解除凍結）費用。不過，你必須逐一提醒各家信貸公司（其中以Equifax、Experian和TransUnion最大）凍結你的信用報告，你可以打電話或上各公司網站在線完成凍結手續。

此外，你也可以發起持續一年期的短期欺詐警報。在欺詐警報狀態下，打算批准申請的貸方必須先與你聯繫，以驗證申請一方不是冒名頂替者。你只需要聯繫其中一家信用報告公司即可發起欺詐警報，它們有法律義務與其他公司分享你的通知；這麼做也是免費的。

與此同時，建議採取措施阻止任何人進入你的銀行帳戶。除了使用難以破解的密碼外，你應該儘可能使用雙因素識別：運用兩個步驟，在輸入密碼後再向你發送一次性密碼，才能登入你的銀行帳戶（或任何帳戶）。