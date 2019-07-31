更改密碼、凍結帳戶 Capital One客戶5步驟自保

2019-07-31 15:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合30日電



Capital One銀行29日宣布遭駭客竊取的資料，絕大部分是自2005年起申辦信用卡的個人資料。 法新社 分享 facebook Capital One銀行29日宣布遭駭客竊取的資料，絕大部分是自2005年起申辦信用卡的個人資料，其中有超過1億美國客戶和600萬加拿大客戶；Capital One銀行不會以電話聯繫客戶告知資料外洩，且若客戶真的接到宣稱為銀行端的電話，別在電話和電郵中透露個人資訊。

消費者應採取下列步驟，以保全個人資料和帳戶資產：

一、凍結信用帳戶

這是保護個人資料的最關鍵步驟，可以打電話給信用紀錄公司Equifax、信用評分公司Experian或貸款資料機構TransUnion，或打電話通知前述公司辦理。

凍結帳戶可避免被當人頭申辦新卡，不會影響信用積分；這項免費服務是聯邦法律保障的權益。

二、經常更改密碼

Capital One宣稱登入資訊未遇駭，但延用舊密碼可能有風險，常改密碼且增加雙重認證登入防護會更好。

三、設定信用監督

Capital One將提供受影響的客戶免費信用監督和身分保護，但這需要時間，不妨自行聯繫Equifax、Experian或TransUnion申請免費的年度信用報告，也可透過追蹤信用卡產品網站Credit Karma申請免費監督和電郵通知服務。

四、保持機警防詐

此案涉及個人資料，難免引發釣魚詐騙疑慮。

留意各項可疑的交易，慎防提及個人資訊的客制化詐騙訊息；若收到這類通知，千萬別點連結並盡速回報可信任的機構。

五、紀錄通知文件

身分盜用資源中心(Identity Theft Resource Center)統計，去年發生1244起數據遇駭案件，雖然此數據比2017年的情況要少，仍突顯敏感資料的脆弱程度。

並非每起事件都能成案並予以消費者和解金補償，但有所準備總是好的。

身分盜用資源中心公關副總裁雀勒蒂‧雷西(Charity Lacey)呼籲消費者謹慎對待相關通知並留存回應文件。